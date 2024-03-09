"Авангард" вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, обыграв "Ладу" 4:1 в серии

Омский "Авангард" в субботу, 9 марта, обыграл тольяттинскую "Ладу" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Прошедшая в Омске встреча завершилась со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились американский нападающий Рид Буше (дважды в большинстве), словацкий форвард Томаш Юрчо и нападающий Михаил Беляев. В результате "Авангард" вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ. Стоит отметить, что этот сезон стал для "Лады" первым после возвращения в элитный дивизион российского хоккея.