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9 марта, 13:45

"Авангард" вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, обыграв "Ладу" 4:1 в серии

Нападающий омского "Авангарда" Рид Буше. Обложка © Сайт ХК "Авангард"

Нападающий омского "Авангарда" Рид Буше. Обложка © Сайт ХК "Авангард"

Омский "Авангард" в субботу, 9 марта, обыграл тольяттинскую "Ладу" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Прошедшая в Омске встреча завершилась со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились американский нападающий Рид Буше (дважды в большинстве), словацкий форвард Томаш Юрчо и нападающий Михаил Беляев. В результате "Авангард" вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ. Стоит отметить, что этот сезон стал для "Лады" первым после возвращения в элитный дивизион российского хоккея.

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Напомним, ранее участниками 1/4 финала стали московский "Спартак", екатеринбургский "Автомобилист" и ярославский "Локомотив". Причём железнодорожники обыграли действующего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА.

Никита Осипов
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