"Адские бомбы": На Западе рассказали, какое российское оружие сровняло позиции ВСУ с землёй
CNN: Применение ВС РФ авиабомб ФАБ-1500 привело к большим потерям в ВСУ
Применение российскими военными авиабомб ФАБ-1500 ровняет позиции Вооружённых сил Украины с землёй и приводит к большим потерям в ВСУ. Об этом пишет CNN.
"Данные бомбы оказывают серьёзное давление на боевой дух военных. Не все наши ребята могут это выдержать. И если они уже хоть как-то привыкли к ФАБ-500, то вот ФАБ-1500 — это адские бомбы", — приводит телеканал слова бойца ВСУ.
ФАБ-1500 оставляет воронку диаметром 15 метров. Истребители РФ выпускают авиабомбы с расстояния 60–70 километров — в этот момент они находятся вне зоны поражения украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщал Life.ru, ВСУ в последнее время несут большие потери и покинули много населённых пунктов. Так, ВС России выбили противника из Авдеевки и Крынок, затем на Украине пожаловались на сложную ситуацию на фронте. При этом многочисленная западная техника Киеву не помогает. Российские бойцы успешно справляются с нею, что доказывает недавнее уничтожение танков Abrams и ЗРК Patriot.