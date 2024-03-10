"Адские бомбы": На Западе рассказали, какое российское оружие сровняло позиции ВСУ с землёй

Применение российскими военными авиабомб ФАБ-1500 ровняет позиции Вооружённых сил Украины с землёй и приводит к большим потерям в ВСУ. Об этом пишет CNN.

"Данные бомбы оказывают серьёзное давление на боевой дух военных. Не все наши ребята могут это выдержать. И если они уже хоть как-то привыкли к ФАБ-500, то вот ФАБ-1500 — это адские бомбы", — приводит телеканал слова бойца ВСУ.

ФАБ-1500 оставляет воронку диаметром 15 метров. Истребители РФ выпускают авиабомбы с расстояния 60–70 километров — в этот момент они находятся вне зоны поражения украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).