Регион

Уведомления отключены

10 марта, 14:22

"Адские бомбы": На Западе рассказали, какое российское оружие сровняло позиции ВСУ с землёй

CNN: Применение ВС РФ авиабомб ФАБ-1500 привело к большим потерям в ВСУ

Применение российскими военными авиабомб ФАБ-1500 ровняет позиции Вооружённых сил Украины с землёй и приводит к большим потерям в ВСУ. Об этом пишет CNN.

"Данные бомбы оказывают серьёзное давление на боевой дух военных. Не все наши ребята могут это выдержать. И если они уже хоть как-то привыкли к ФАБ-500, то вот ФАБ-1500 — это адские бомбы", — приводит телеканал слова бойца ВСУ.

ФАБ-1500 оставляет воронку диаметром 15 метров. Истребители РФ выпускают авиабомбы с расстояния 60–70 километров — в этот момент они находятся вне зоны поражения украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Ситуация становится паршивой": В США сообщили о панике Запада из-за побед России на фронте
"Ситуация становится паршивой": В США сообщили о панике Запада из-за побед России на фронте

Как сообщал Life.ru, ВСУ в последнее время несут большие потери и покинули много населённых пунктов. Так, ВС России выбили противника из Авдеевки и Крынок, затем на Украине пожаловались на сложную ситуацию на фронте. При этом многочисленная западная техника Киеву не помогает. Российские бойцы успешно справляются с нею, что доказывает недавнее уничтожение танков Abrams и ЗРК Patriot.

Обложка ©

Минобороны РФ

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров