"С вас достаточно": На Западе проболтались, как Россия "уволила" Нуланд
Аналитик Меркурис: Нуланд уволили после разгрома ВСУ Россией летом 2023 года
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Обложка © ТАСС / Brandon Alex / Pool / ABACA
Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд уволили после того, как Россия разгромила украинскую армию во время так называемого контрнаступления ВСУ в прошлом году. Об этом в интервью YouTube-каналу Duran рассказал британский аналитик Александр Меркурис.
"Я полагаю, что поворотным моментом было поражение Украины во время летнего контрнаступления. С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. <…> В конце концов им сказали: "С вас достаточно", — заявил Меркурис.
Об отставке Нуланд стало известно 5 марта. Напомним, чиновница приобрела широкую известность во время украинского Майдана. 11 декабря 2013 года она прибыла в Киев, общалась с протестующими и угощала их печеньем и булочками, что впоследствии породило мем про "печеньки Госдепа". Кроме того, Нуланд славится и своими русофобскими высказываниями. В частности, недавно она похвалилась "сотнями, сотнями и сотнями" наложенных на Российскую Федерацию санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Нуланд сделала колоссальный вклад в подрыв российско-американских отношений.