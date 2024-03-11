"С вас достаточно": На Западе проболтались, как Россия "уволила" Нуланд

Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд уволили после того, как Россия разгромила украинскую армию во время так называемого контрнаступления ВСУ в прошлом году. Об этом в интервью YouTube-каналу Duran рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

"Я полагаю, что поворотным моментом было поражение Украины во время летнего контрнаступления. С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. <…> В конце концов им сказали: "С вас достаточно", — заявил Меркурис.