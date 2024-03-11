В Канаде нашли виновных в задержке поставок ЗРК NASAMS Киеву

В Канаде нашли виновных в задержке поставок оплаченного Оттавой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS киевскому режиму. По словам руководителя канадского оборонного ведомства Уильяма Блэра, это происходит из-за того, что Соединённые Штаты столкнулись с проблемами в собственном финансировании.

"Мы пытались ускорить этот (процесс. — Прим. Life.ru). К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами в собственном финансировании", — привело издание Edmonton Journal слова главы Минобороны.