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11 марта, 04:58

В Канаде нашли виновных в задержке поставок ЗРК NASAMS Киеву

Глава МО Канады Блэр обвинил США в задержке поставок ЗРК NASAMS Украине

В Канаде нашли виновных в задержке поставок оплаченного Оттавой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS киевскому режиму. По словам руководителя канадского оборонного ведомства Уильяма Блэра, это происходит из-за того, что Соединённые Штаты столкнулись с проблемами в собственном финансировании.

"Мы пытались ускорить этот (процесс. — Прим. Life.ru). К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами в собственном финансировании", — привело издание Edmonton Journal слова главы Минобороны.

Помимо того, министр подчеркнул, что без соглашения Канады с США Оттаве понадобилось бы значительно больше времени для покупки этих ЗРК у норвежского производителя Kongsberg Defence & Aerospace в рамках стандартного процесса закупок.

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Напомним, что о закупке у США средств ПВО NASAMS для Украины Канада сообщала ещё в январе прошлого года. По информации зарубежных средств массовой информации, к настоящему времени зенитные ракетные комплексы так и не поставлены в Киев. Стоит отметить, что другие страны уже давно начали поставлять эти ЗРК киевскому режиму, о чём также могут свидетельствовать сообщения от Минобороны РФ об их уничтожении в зоне проведения специальной военной операции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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