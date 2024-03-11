Обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами начнётся 25 марта

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, согласно которым организатором торгов станет ООО "Инвестиционная палата". Об этом сообщил Минфин.

"Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ установлен порядок расчёта совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами", — рассказали в министерстве.

Согласно регламенту, который позволит порядка трём миллионов россиян вернуть свои вложения, расчёты по данным операциям должны быть завершены в срок до 01 сентября 2024 года.