Обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами начнётся 25 марта
Минфин: Выкупом замороженных активов россиян займётся "Инвестиционная палата"
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, согласно которым организатором торгов станет ООО "Инвестиционная палата". Об этом сообщил Минфин.
"Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ установлен порядок расчёта совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами", — рассказали в министерстве.
Согласно регламенту, который позволит порядка трём миллионов россиян вернуть свои вложения, расчёты по данным операциям должны быть завершены в срок до 01 сентября 2024 года.
Согласно сообщению "Инвестиционной палаты", приём заявок от физлиц-резидентов для возвращения замороженных активов начнётся в 10:00 25 марта по московскому времени и завершится в 19:00 8 мая, а нерезиденты смогут подать заявки с 10:00 3 июня до 19:00 5 июля. Расчёты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.
Как уже рассказывал Life.ru, в ноябре 2023 года российский лидер Владимир Путин подписал указ о возможности обмена замороженными активами. Согласно ему, заблокированные в нашей стране средства иностранцев можно будет обменять на замороженные активы россиян. Планировалось запустить обмен в пределах 100 тысяч рублей, причём на первом этапе счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам, заблокируют. Уточнялось, что обменом займутся брокеры и другие участники фондового рынка. А на днях стало известно, что Министерство финансов РФ подготовило порядок обмена замороженными активами для граждан в 2024 году.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев