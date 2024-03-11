Песков счёл несостоятельными обвинения Молдавии в "энергетическом шантаже"
Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Москва считает абсолютно несостоятельными и неоправданными обвинения президента Молдавии Майи Санду в "энергетическом шантаже" со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В то же время ни о каком шантаже речь не идёт, это абсолютно коммерческие вопросы", — отметил представитель Кремля.
Кстати, Кишинёв задолжал "Газпрому" 709 миллионов долларов за поставки топлива и не торопится отдавать долг. При этом президент Молдавии Майя Санду утверждает, что долг составляет якобы всего 9 миллионов. Более того, она заявила, что так как акционером "Молдовагаза" является сам "Газпром", то именно он, по её логике, и несёт ответственность за долги Молдавии.