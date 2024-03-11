Песков счёл несостоятельными обвинения Молдавии в "энергетическом шантаже"

Москва считает абсолютно несостоятельными и неоправданными обвинения президента Молдавии Майи Санду в "энергетическом шантаже" со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В то же время ни о каком шантаже речь не идёт, это абсолютно коммерческие вопросы", — отметил представитель Кремля.