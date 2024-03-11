Комбат ВСУ бесследно исчез после спора в командном пункте, его спутник найден убитым
AP: Комбат ВСУ пропал после перепалки в командном пункте об увольнении Залужного
Командующий батальоном ВСУ исчез без следа под Авдеевкой в начале февраля после спора из-за увольнения Валерия Залужного с поста главкома армии, сообщает AP со ссылкой на документы.
Агентство специально не называет имя пропавшего командира. По его данным, на следующий день после увольнения Залужного украинские офицеры, собравшись в командном пункте под Авдеевкой, провели накалённый разговор, после которого командующий вместе с двумя солдатами уехал на автомобиле. Позже одного из бойцов нашли мёртвым с огнестрельными ранениями. Комбат и второй солдат так и не были найдены.
"Власти не верят, что у пропавшего офицера была тайная информация или военная техника, когда он исчез", — сказано в публикации.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, чьё место занял украинский военачальник Александр Сырский. Спустя месяц Залужный был назначен послом Украины в Великобритании. Позднее в СМИ появилась информация о том, что назначение бывшего главкома послом нарушает дипломатические нормы. Вместе с тем Залужный не имеет представления о работе дипмиссии изнутри, что сильно осложняет его рабочие задачи на новой должности.
ТАСС / Река Александр