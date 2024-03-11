Комбат ВСУ бесследно исчез после спора в командном пункте, его спутник найден убитым

Командующий батальоном ВСУ исчез без следа под Авдеевкой в начале февраля после спора из-за увольнения Валерия Залужного с поста главкома армии, сообщает AP со ссылкой на документы.

Агентство специально не называет имя пропавшего командира. По его данным, на следующий день после увольнения Залужного украинские офицеры, собравшись в командном пункте под Авдеевкой, провели накалённый разговор, после которого командующий вместе с двумя солдатами уехал на автомобиле. Позже одного из бойцов нашли мёртвым с огнестрельными ранениями. Комбат и второй солдат так и не были найдены.