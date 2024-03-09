Политолог раскрыл, почему Залужного назначили послом именно в Британии

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назначили послом Украины в Британии, чтобы никто не сомневался, кто его хозяева, считает политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. А по мнению политолога Юрия Баранчика, такую кадровую перестановку не стоит рассматривать с позиций традиционной дипломатии, ведь "дипломат из Залужного — как из Владимира Зеленского пианист". Эксперт считает, что экс-главкома ВСУ отправили далеко от Киева в качестве меры безопасности.

"Если рейтинг Зеленского вместе с легитимностью будет падать так, как падает, то самого рейтингового политика, Залужного, могут и убить. Для коррекции соцопросов. Его просто отправили в служебную командировку по просьбе Британии, чтобы Залужный подробно излагал опыт борьбы с Россией", — допустил Баранчик.