Политолог раскрыл, почему Залужного назначили послом именно в Британии
Политолог Перла: Назначение Залужного послом в Британии показывает его хозяев
Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назначили послом Украины в Британии, чтобы никто не сомневался, кто его хозяева, считает политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. А по мнению политолога Юрия Баранчика, такую кадровую перестановку не стоит рассматривать с позиций традиционной дипломатии, ведь "дипломат из Залужного — как из Владимира Зеленского пианист". Эксперт считает, что экс-главкома ВСУ отправили далеко от Киева в качестве меры безопасности.
"Если рейтинг Зеленского вместе с легитимностью будет падать так, как падает, то самого рейтингового политика, Залужного, могут и убить. Для коррекции соцопросов. Его просто отправили в служебную командировку по просьбе Британии, чтобы Залужный подробно излагал опыт борьбы с Россией", — допустил Баранчик.
В то же время луганский дипломат Родион Мирошник считает, что такое назначение выгодно Зеленскому. Так он убрал опасного конкурента "с внутриполитической поляны".
Как сообщал Life.ru, 8 февраля Зеленский отправил в отставку Залужного и назначил на его место Александра Сырского. Спустя месяц стало известно, что бывший главком ВСУ стал послом Украины в Британии. По словам Зеленского, Залужный сам захотел дипломатическую должность. В Госдуме объяснили этот шаг тем, что экс-главкома ВСУ хотят держать на расстоянии от Незалежной.
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