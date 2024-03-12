"Пришла поиздеваться": Заставившая убираться пенсионерку парикмахер объяснила, за что орала матом

Парикмахер в Перми, которая матом заставила пожилую женщину подметать пол после стрижки, заявила, что сделала это, потому что бабушка пришла поиздеваться над ней. Всё происходило весной 2023 года. Пенсионерка попросила мастера подстричь её "под машинку" (короткая мужская стрижка), а после всего, по словам сотрудницы, отказалась оплачивать услуги не из-за отсутствия денег, а нарочно.

"Стрижка закончилась. Оплата на входе. Она начинает улыбаться, достаёт из кармана пять рублей монеткой. Она мне их даёт и начинает говорить мне в лицо: "Бери, тебе и так нормально". Начинает смеяться мне в лицо, чуть ли не отталкивая меня, чтобы пройти. Сам факт её насмешки надо мной и вывел меня из себя. Она целенаправленно пришла без денег поиздеваться", — рассказала парикмахер в видеообращении.

В Перми парикмахер обматерила пенсионерку и заставила убирать за собой. Видео © Telegram / ЧП Пермь

По словам работницы, отказ от оплаты со стороны клиентов — частая практика. Поэтому она и заставила пенсионерку подметать пол. При этом женщина указала, что физически не трогала пострадавшую, лишь пнула пластиковый стульчик, с которым бабушка пришла на стрижку.

"Соответственно, я начинаю орать. Это, конечно, неправильно, но в тот момент у меня накипело. Таких неплательщиков у меня целый список в телефоне. А в магазине нам никто ничего бесплатно не даёт. Эта вспышка была не из-за суммы 300 рублей, как все говорят, а из-за того, что человек пользуется своим возрастом, ходит, обманывает, вытирает ноги обо всех подряд. И всё сходит с рук, как я понимаю", — добавила женщина.