10 фотографий братьев и сестёр, кто ни за что не упустит возможности подколоть друг друга
Отношения между родственниками — этот тот ещё сериал. Life.ru собрал 10 уморительных кадров, которые идеально передают всю драму, которая обычно разворачивается между братьями и сёстрами. Готовы посмотреть на себя со стороны?
"Братец навёл порядок в нашей ванной, когда меня не было дома на прошлой неделе. Вчера вечером я случайно оставила пасту не на её месте, и он устроил эту маленькую сценку со своими лего", — Literally_Jaden.
Фото © Reddit / Literally_Jaden
"Закончил упаковывать подарок для сестры. Это ожерелье", — Trees_and_bees_plees.
Фото © Reddit / Trees_and_bees_plees
"Я узнал, что стану дядей. Сестре не очень понравилась моя интерпретация её УЗИ. Но почему?" — jmkillilea2.
Фото © Reddit / jmkillilea2
"Младшая сестра постучала в мою дверь. Вот что я увидел, когда вышел", — RexFry2005.
Фото © Reddit / RexFry2005
"Пять лет назад я пообещал сестре, что приведу ламу на её свадьбу", — DJ117Xx.
Фото © Reddit / DJ117Xx
"Сестрёнка решила, что моей ноге не хватает праздничного настроения", — stalnoypirat.
Фото © Reddit / stalnoypirat
"Подарок для сестры на её день рождения", — Murttu.
Фото © Reddit / Murttu
"Вот что происходит, когда я прошу сестру сфотографировать меня рядом с фонтаном", — soulcityyoga_.
Фото © Reddit / soulcityyoga_
"Мой младший брат — настоящий придурок", — undercoverantichrist.
Фото © Reddit / undercoverantichrist
"Дочь рассказывает шутки, от которых сын чувствует себя неловко", — parksandtheoffice.
Фото © Reddit / parksandtheoffice
Reddit / parksandtheoffice, DJ117Xx