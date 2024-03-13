10 фотографий братьев и сестёр, кто ни за что не упустит возможности подколоть друг друга

"Братец навёл порядок в нашей ванной, когда меня не было дома на прошлой неделе. Вчера вечером я случайно оставила пасту не на её месте, и он устроил эту маленькую сценку со своими лего", — Literally_Jaden.

Фото © Reddit / Literally_Jaden

"Закончил упаковывать подарок для сестры. Это ожерелье", — Trees_and_bees_plees.

Фото © Reddit / Trees_and_bees_plees

"Я узнал, что стану дядей. Сестре не очень понравилась моя интерпретация её УЗИ. Но почему?" — jmkillilea2.

Фото © Reddit / jmkillilea2

"Младшая сестра постучала в мою дверь. Вот что я увидел, когда вышел", — RexFry2005.

Фото © Reddit / RexFry2005

"Пять лет назад я пообещал сестре, что приведу ламу на её свадьбу", — DJ117Xx.

Фото © Reddit / DJ117Xx

"Сестрёнка решила, что моей ноге не хватает праздничного настроения", — stalnoypirat.

Фото © Reddit / stalnoypirat

"Подарок для сестры на её день рождения", — Murttu.

Фото © Reddit / Murttu

"Вот что происходит, когда я прошу сестру сфотографировать меня рядом с фонтаном", — soulcityyoga_.

Фото © Reddit / soulcityyoga_

"Мой младший брат — настоящий придурок", — undercoverantichrist.

Фото © Reddit / undercoverantichrist

"Дочь рассказывает шутки, от которых сын чувствует себя неловко", — parksandtheoffice.