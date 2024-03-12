Губернатор Паслер заявил, что в упавшем Ил-76 находились оренбургские лётчики

На борту Ил-76, который потерпел крушение в Ивановской области, находились оренбургские лётчики. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Обстановка на месте крушения Ил-76. Видео © Telegram / SHOT

"Тяжёлые новости пришли сегодня из Иванова. Потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших вооружённых сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские лётчики, — написал он в своём телеграм-канале.