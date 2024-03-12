Губернатор Паслер заявил, что в упавшем Ил-76 находились оренбургские лётчики
На борту Ил-76, который потерпел крушение в Ивановской области, находились оренбургские лётчики. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Обстановка на месте крушения Ил-76. Видео © Telegram / SHOT
"Тяжёлые новости пришли сегодня из Иванова. Потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших вооружённых сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские лётчики, — написал он в своём телеграм-канале.
Глава Оренбургской области отметил, что это невосполнимая утрата для семей и 117-го военно-транспортного авиационного полка, а также выразил соболезнования родным и близким пилотов.
Напомним, сегодня около полудня стало известно о крушении самолёта Ил-76 в Ивановской области. Пилоты не позволили полыхающему и теряющему высоту борту упасть на жилую застройку. Воздушное судно от жилых домов уводил 34-летний пилот из Оренбурга. На месте падения разгорелся пожар, дым был виден почти во всех районах. Вскоре появилась информация о том, что все находящиеся на борту погибли. Сначала сообщалось о 15 жертвах ЧП, но позже стало известно о ещё одном погибшем.
Telegram / SHOT