Всемирный день защиты прав потребителей, Тёщины вечерки и Федот-ветронос: Праздники и приметы 15 марта Государственных и профессиональных праздников 15 марта в России нет. Отмечаем Всемирный день прав потребителя, приглашаем маму супруги на блины и сеем на рассаду семена помидоров, сладкого перца и капусты. 14 марта, 21:00 Государственных и профессиональных праздников 15 марта в России нет, но всё равно найдётся что отметить. Тем более есть блинный повод. Обложка © Pixabay

Всемирный день защиты прав потребителей

Дата в 2024 году: 15 марта, пятница.

Празднуется: в России, на Украине, в Беларуси и других странах мира.

Другие названия: День прав потребителей; Всемирный день прав потребителя.

Учреждён: в 1983 году.

Все мы покупаем множество товаров и пользуемся разнообразными платными услугами. Они должны соответствовать стандартам качества, а порядок их отпуска и предоставления — законодательству. За этим следят сотрудники контролирующих организаций. С целью их чествования и защиты интересов потребителей учреждён международный праздник.

Оказывается, празднику защиты прав потребителей мы обязаны 35-му президенту США Джону Кеннеди. Фото © Ronnie Paloger / RR Auction via ZUMA Wire / ZUMAPRESS.com

Впервые событие отмечали 15 марта 1983 года. Дата приурочена ко дню выступления Джона Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году, когда в своей речи президент провозгласил базовые принципы прав потребителя. Праздник получил широкую поддержку в профессиональных кругах и обществе. Теперь его отмечают во многих странах мира. Торжественные мероприятия каждый год посвящаются новой теме, которую определяет Всемирная организация союзов потребителей.

5-й день Масленицы — Тёщины вечерки

Дата в 2024 году: 15 марта, пятница.

Другое название: Тёщины посиделки.

Значение: 5-й день Масленой недели.

Традиции: зять должен угостить блинами тёщу с тестем.

В пятый день Масленицы — айда к тёще на блины. Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Масленая неделя в 2024 году выпадает на 11–17 марта. 5-й день Масленицы — пятница — носит название Тёщины вечерки, или Тёщины посиделки. Если в среду, называемую Лакомкой, тёща принимала зятьёв, то в пятницу, наоборот, тёща шла в гости к дочке и зятю на блины. Шла не одна — с подружками или с мужем и другими родственниками. А зять весь вечер должен был выказывать тёще уважение и всячески ей потакать.

Обычай приглашать тёщу в гости на пятый день Масленицы в старину строго соблюдали. Был установленный ритуал: накануне — на четвёртый день Масленицы — зять отправлял к тёще нарядно одетых "позываток" с подарками, а та благосклонно отвечала согласием и отправляла в дом зятя необходимую для приготовления блинов утварь: сковороду и половник. Блины готовила дочка, а зять делал всё, чтобы встретить уважаемую тёщу на широкую ногу. Не умеете? Нестрашно. Life.ru подготовил рецепты самых вкусных и необычных блинчиков, которые вы обязаны приготовить на Масленицу.

Не ошибитесь! 15 марта зять должен угощать тёщу блинами, а не наоборот. Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

Федот-ветронос

Дата в 2024 году: 15 марта, пятница.

Другие названия: Ветры-вихровеи; Федот – снежный занос.

Церковное название: священномученика Феодота, епископа Киринейского.

Значение: почтение памяти святого Феодота Киринейского.

Народный праздник Федот-ветронос отмечается 15 марта (по старому стилю — 2 марта). В православном календаре это дата почтения памяти святого мученика Феодота Киринейского, епископа.

Святой Федот был епископом в городе Киринии на острове Кипр. Ему удалось обратить в христианство многих язычников. Когда в начале IV столетия начались гонения на христиан, он продолжал свои проповеди. Был за это подвергнут жестоким публичным истязаниям, которые переносил столь стойко, что многие видевшие это идолопоклонники обратились в истинную веру. После пыток епископа бросили в темницу. Когда царь Константин Великий одержал победу над узурпатором Максенцием, святой Федот был освобождён и вернулся к обязанностям епископа. Через два года он мирно умер.

15 марта погода обычно очень ветреная. Фото © Jp Valery / Unsplash

Народное название "ветронос" день получил за сильные ветры, которые нередки в эту пору. Среди огородников принято начинать сеять на рассаду семена помидоров, сладкого перца и капусты (ранней, цветной, брюссельской).

Природные приметы на 15 марта:

Северный ветер со снегом и мороз в этот день предрекают прохладное лето.

Если весь день идёт снег, значит, тепло наступит ещё нескоро.

Какая погода на Федота-ветроноса — такая будет и 22 мая.

Длинные сосульки означают затяжную весну.

Если случился в этот день снежный занос, то трава долго не вырастет.

15 марта считали днём, когда закипают подземные источники. Поэтому происходит большая последняя оттепель.

Если в этот день посадить лук и сельдерей, то они дадут хороший урожай.

15 марта древние предсказывали погоду на весну по форме сосулек. Фото © Sarah Wolfe / Unsplash

Именины 15 марта отмечают:

Савва

Николай

Иосиф

Богдан

Арсений

Авторы Андрей Соколов