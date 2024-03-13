Губернатор Дрозденко сообщил о сбитом БПЛА на подлёте к нефтезаводу в Ленобласти

Беспилотник самолётного типа сбит на подлёте к нефтезаводу КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет", — сообщил глава региона в телеграм-канале, добавив, что последствия в месте падения локализованы и устранены.