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13 марта, 04:59

Губернатор Дрозденко сообщил о сбитом БПЛА на подлёте к нефтезаводу в Ленобласти

Беспилотник самолётного типа сбит на подлёте к нефтезаводу КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет", — сообщил глава региона в телеграм-канале, добавив, что последствия в месте падения локализованы и устранены.

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Также беспилотники ночью атаковали Курскую, Белгородскую и Воронежскую области. А обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Шебекино в Белгородчине.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Артур Лапсаков
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