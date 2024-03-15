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15 марта, 06:00

Только не кусай: 10 фото питомцев, так похожих на еду, что слюнки потекут

Психолог: "Успокойтесь, питомцев-вкусняшек не существует". Тем временем питомцы-вкусняшки... в нашей подборке! Зарядитесь позитивными эмоциями или даже разбудите в себе аппетит, глядя на этих зверят.

"Буханка хлеба или кот — вот в чём вопрос", — Student12543.

Фото © Reddit / Student12543

Фото © Reddit / Student12543

"Что ты такое?!" Tennessine.

Фото © Imgur / Tennessine

Фото © Imgur / Tennessine

"Моя кошка выглядит как булочка с корицей", — MadxLime.

Фото © Reddit / MadxLime

Фото © Reddit / MadxLime

"Одна из моих мандаринок выглядит как-то подозрительно..." Papugi.

Фото © VK.com / Papugi

Фото © VK.com / Papugi

"Манговый попугай", — VLStetson.

Фото © Reddit / VLStetson

Фото © Reddit / VLStetson

"Моя банановая змея", — Jpreptilescanada.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jpreptilescanada

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jpreptilescanada

"Моё любимое мороженое — с шоколадной крошкой", — PetitePapinhas.

Фото © Reddit / PetitePapinhas

Фото © Reddit / PetitePapinhas

"Ванильное мороженое весом в пять кг", — BabushkaTatti.

Фото © Pikabu / BabushkaTatti

Фото © Pikabu / BabushkaTatti

"Брат? Братишка?! Что же они с тобой сделали?!" Ismaning.

Фото © Pikabu / Ismaning

Фото © Pikabu / Ismaning

"Колючие кексики", — Halgari.

Фото © Reddit / Halgari

Фото © Reddit / Halgari

10 пушистых монстров, переросших своих хозяев: наглядный пример, что щенки растут как на дрожжах
10 пушистых монстров, переросших своих хозяев: наглядный пример, что щенки растут как на дрожжах
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Reddit / tennessine, ismaning

Сергей Трофимов
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