Только не кусай: 10 фото питомцев, так похожих на еду, что слюнки потекут
Психолог: "Успокойтесь, питомцев-вкусняшек не существует". Тем временем питомцы-вкусняшки... в нашей подборке! Зарядитесь позитивными эмоциями или даже разбудите в себе аппетит, глядя на этих зверят.
"Буханка хлеба или кот — вот в чём вопрос", — Student12543.
Фото © Reddit / Student12543
"Что ты такое?!" — Tennessine.
Фото © Imgur / Tennessine
"Моя кошка выглядит как булочка с корицей", — MadxLime.
Фото © Reddit / MadxLime
"Одна из моих мандаринок выглядит как-то подозрительно..." — Papugi.
Фото © VK.com / Papugi
"Манговый попугай", — VLStetson.
Фото © Reddit / VLStetson
"Моя банановая змея", — Jpreptilescanada.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jpreptilescanada
"Моё любимое мороженое — с шоколадной крошкой", — PetitePapinhas.
Фото © Reddit / PetitePapinhas
"Ванильное мороженое весом в пять кг", — BabushkaTatti.
Фото © Pikabu / BabushkaTatti
"Брат? Братишка?! Что же они с тобой сделали?!" — Ismaning.
Фото © Pikabu / Ismaning
"Колючие кексики", — Halgari.
Фото © Reddit / Halgari
Reddit / tennessine, ismaning