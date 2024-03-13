Минобороны: ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородской и Курской областях

Российские военные помешали украинской армии прорваться на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией ударили по живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Также они отразили контратаку ВСУ около населённого пункта Терны ДНР.

"Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", — добавили в министерстве.