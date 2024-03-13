Минобороны: ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородской и Курской областях
Российские военные помешали украинской армии прорваться на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией ударили по живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Также они отразили контратаку ВСУ около населённого пункта Терны ДНР.
"Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", — добавили в министерстве.
В результате боевых действий противник потерял до 250 солдат, по семь танков и американских БМП Bradley, а также по два бронетранспортёра и орудия Д-20. Кроме того, было уничтожено: четыре автомобиля, гаубица М777 производства США и гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и САУ "Нона".
Ранее Life.ru рассказывал о том, что накануне стало известно о попытках диверсионно-разведывательных групп ВСУ днём прорваться на приграничную территорию в Курской и Белгородской областях. Однако все они оказались безуспешными, российские бойцы ответили огнём и вынудили противника отступить. В ФСБ сообщали, что у границы было уничтожено порядка 100 украинских бойцов. Также в Росгвардии сообщили об уничтожении ещё 30 вражеских военнослужащих, попытавшихся зайти на российскую территорию в ночь на 12 марта.
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