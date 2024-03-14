Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились все четвертьфиналисты турнира. Последним участником этой стадии стал "Атлетико", выбивший из розыгрыша миланский "Интер".

Таким образом, борьбу за трофей продолжают испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико", английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд и французский ПСЖ.