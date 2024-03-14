Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Мяч Лиги чемпионов. Обложка © X / UEFA Champions League
В Лиге чемпионов определились все четвертьфиналисты турнира. Последним участником этой стадии стал "Атлетико", выбивший из розыгрыша миланский "Интер".
Таким образом, борьбу за трофей продолжают испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико", английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд и французский ПСЖ.
Жеребьёвка 1/4 финала состоится 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Напомним, в ходе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов случился ещё один рекорд. Самым возрастным автором гола в турнире стал защитник "Порту" Пепе.