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13 марта, 23:01

Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Мяч Лиги чемпионов. Обложка © X / UEFA Champions League

Мяч Лиги чемпионов. Обложка © X / UEFA Champions League

В Лиге чемпионов определились все четвертьфиналисты турнира. Последним участником этой стадии стал "Атлетико", выбивший из розыгрыша миланский "Интер".

Таким образом, борьбу за трофей продолжают испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико", английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд и французский ПСЖ.

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Жеребьёвка 1/4 финала состоится 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, в ходе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов случился ещё один рекорд. Самым возрастным автором гола в турнире стал защитник "Порту" Пепе.

Артур Лапсаков
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