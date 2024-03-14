Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН по теракту на "Северных потоках"
Россия запросила на 14 марта обсуждение на Совете Безопасности ООН диверсий на газопроводах "Северный поток". Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"После того как Дания и Швеция прекратили свои национальные расследования, стали ещё более понятны их никчёмность и направленность исключительно на то, чтобы выиграть время и постараться вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте", — написал Полянский в телеграм-канале, добавив, что "в Берлине пока ещё тужатся, но картины это не меняет".
Заседание будет закрытым, после него дипломаты планируют выйти к прессе.
Напомним, Дания и Швеция в конце февраля прекратили расследование по подрыву "Северных потоков". Датская полиция признала диверсию на трубопроводах, однако указала на отсутствие необходимых оснований для возбуждения уголовного дела. В Кремле такое решение вызвало изумление. В Германии же заявили, что по-прежнему заинтересованы в расследовании теракта.
t.me / Постпредство России при ООН