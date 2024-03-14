Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН по теракту на "Северных потоках"

"После того как Дания и Швеция прекратили свои национальные расследования, стали ещё более понятны их никчёмность и направленность исключительно на то, чтобы выиграть время и постараться вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте", — написал Полянский в телеграм-канале, добавив, что "в Берлине пока ещё тужатся, но картины это не меняет".