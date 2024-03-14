Автор блога "Заметки детского врача" Бутрий уехал из России после ареста

Российский педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий уехал из РФ вместе с семьёй. Об этом медик сообщил в своём телеграм-канале.

"Сейчас я обустраиваюсь, в ближайшее время планирую открыть дистанционные консультации, начать очные консультации в городе, в котором мы остановимся…" — написал Бутрий.