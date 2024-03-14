Автор блога "Заметки детского врача" Бутрий уехал из России после ареста
Педиатр и блогер Сергей Бутрий уехал из РФ вместе с семьёй после 10 суток ареста
Педиатр и блогер Сергей Бутрий. Обложка © Telegram / "Заметки детского врача"
Российский педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий уехал из РФ вместе с семьёй. Об этом медик сообщил в своём телеграм-канале.
"Сейчас я обустраиваюсь, в ближайшее время планирую открыть дистанционные консультации, начать очные консультации в городе, в котором мы остановимся…" — написал Бутрий.
Хамовнический суд Москвы в конце февраля арестовал мужчину на десять суток из-за его противоречивых слов о медиках и жителях России в одном из интервью. Бутрий является российским педиатром, он получил славу благодаря своим публикациям на тему детского здоровья и воспитания. Телеграм-канал "Заметки детского врача" Бутрия насчитывает свыше 120 тысяч подписчиков.
А ранее Life.ru рассказывал, что СК РФ ходатайствовал о заочном аресте блогера Евгения Савина после его объявления в розыск. Мужчину обвиняют в неоднократной дискредитации Армии России. В феврале 2023 года экс-спортсмена оштрафовали на 50 тысяч рублей за попытку опорочить честь солдат. Тогда Савин опубликовал видео с участием украинских футболистов, осудив действия России. Затем он дал интервью Ксении Собчак, где вновь допустил антироссийские высказывания и фейки о войсках РФ. В марте суд заочно арестовал уехавшего на Кипр Савина. Блогера отправят под арест на два месяца после его задержания или экстрадиции в Россию.