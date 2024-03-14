Четыре человека ранены при обстреле Грайворона в Белгородской области

"В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек — у мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Ещё две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ", — написал он в телеграм-канале.