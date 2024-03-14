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14 марта, 12:29

Четыре человека ранены при обстреле Грайворона в Белгородской области

Четыре мирных жителя получили ранения при повторной атаке со стороны ВСУ города Грайворона Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек — у мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Ещё две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ", — написал он в телеграм-канале.

От прямого попадания полностью разрушен жилой дом, также повреждения получил ещё один частный дом — выбиты окна, посечены фасад и забор.

Обугленное авто и разбитые здания: Гладков показал последствия утреннего обстрела Белгорода
Обугленное авто и разбитые здания: Гладков показал последствия утреннего обстрела Белгорода

Напомним, сегодня, 14 марта, Белгородская область подверглась массированному обстрелу со стороны Украины. Так, утром системы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов ВСУ. В результате удара по Белгороду погибло два человека: в автомобиль мужчины попал снаряд, он погиб на глазах жены и ребёнка, позже ещё одна горожанка погибла тоже за рулём авто. Пострадало более десяти человек.

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Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Александра Вишнякова
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