Четыре человека ранены при обстреле Грайворона в Белгородской области
Четыре мирных жителя получили ранения при повторной атаке со стороны ВСУ города Грайворона Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек — у мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Ещё две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ", — написал он в телеграм-канале.
От прямого попадания полностью разрушен жилой дом, также повреждения получил ещё один частный дом — выбиты окна, посечены фасад и забор.
Напомним, сегодня, 14 марта, Белгородская область подверглась массированному обстрелу со стороны Украины. Так, утром системы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов ВСУ. В результате удара по Белгороду погибло два человека: в автомобиль мужчины попал снаряд, он погиб на глазах жены и ребёнка, позже ещё одна горожанка погибла тоже за рулём авто. Пострадало более десяти человек.