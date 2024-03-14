Гладков объяснил, зачем ВСУ наносят удары по мирным жителям

Противнику не удастся разбить единение российского общества, совершая атаки по мирному населению. Такое заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона выложил обращение, в котором подчеркнул, что в Грайворонском городском округе и самом Белгороде выдался очень непростой день.

"Главное, что мы сейчас видим, — враг продолжает наносить удары по мирному населению. Понятно, зачем он это делает, — он делает это для того, чтобы посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение в нашем обществе. Я уверен, что ему ничего не удастся", — выразил уверенность губернатор в своём телеграм-канале.