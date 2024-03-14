Гладков объяснил, зачем ВСУ наносят удары по мирным жителям
Гладков: ВСУ хотят разбить единение в обществе, нанося удары по мирным жителям
Противнику не удастся разбить единение российского общества, совершая атаки по мирному населению. Такое заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона выложил обращение, в котором подчеркнул, что в Грайворонском городском округе и самом Белгороде выдался очень непростой день.
"Главное, что мы сейчас видим, — враг продолжает наносить удары по мирному населению. Понятно, зачем он это делает, — он делает это для того, чтобы посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение в нашем обществе. Я уверен, что ему ничего не удастся", — выразил уверенность губернатор в своём телеграм-канале.
Гладков добавил, что ложные информационные атаки не смогут нарушить единство общества. Губернатор уверен, что эта тяжёлая ситуация будет преодолена.
Напомним, утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине 100 метров. Позже российская ПВО сбила ещё десять воздушных целей. В результате второго обстрела одна женщина погибла, шесть человек, включая троих детей, получили травмы. В Белгороде из-за атаки со стороны Украины до конца дня закрылись все торговые центры.
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