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14 марта, 14:08

Гладков объяснил, зачем ВСУ наносят удары по мирным жителям

Гладков: ВСУ хотят разбить единение в обществе, нанося удары по мирным жителям

Противнику не удастся разбить единение российского общества, совершая атаки по мирному населению. Такое заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона выложил обращение, в котором подчеркнул, что в Грайворонском городском округе и самом Белгороде выдался очень непростой день.

"Главное, что мы сейчас видим, — враг продолжает наносить удары по мирному населению. Понятно, зачем он это делает, — он делает это для того, чтобы посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение в нашем обществе. Я уверен, что ему ничего не удастся", — выразил уверенность губернатор в своём телеграм-канале.

Гладков добавил, что ложные информационные атаки не смогут нарушить единство общества. Губернатор уверен, что эта тяжёлая ситуация будет преодолена.

Момент прилёта снаряда во двор многоэтажки под Белгородом попал на видео
Момент прилёта снаряда во двор многоэтажки под Белгородом попал на видео

Напомним, утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине 100 метров. Позже российская ПВО сбила ещё десять воздушных целей. В результате второго обстрела одна женщина погибла, шесть человек, включая троих детей, получили травмы. В Белгороде из-за атаки со стороны Украины до конца дня закрылись все торговые центры.

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Telegram / Белгород № 1

Дарья Нарыкова
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