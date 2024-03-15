Президент Франции Эмманюэль Макрон, назвавший возвращение Крыма в состав Украины условием прочного мира в регионе, забыл спросить мнения самих крымчан. На этот факт обратила внимание первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"А людей, которые там проживают, он спросить не хочет? Люди, которые там живут, уже определились — ещё в 2014 году. Они уже десять лет живут в России", — рассуждает собеседница "Ленты.ру".

Журова напомнила, что в истории Франции уже был опыт того, чтобы "приходить на территорию, где их не ждут". Она посоветовала Макрону почитать хронику 1812 года, чтобы вспомнить, чем дело кончилось.