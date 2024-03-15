Макрону рекомендовали поинтересоваться мнением крымчан, прежде чем ставить на кон их судьбы
Депутат Журова: Макрон забыл спросить мнения у крымчан, рассуждая об их судьбе
Президент Франции Эмманюэль Макрон, назвавший возвращение Крыма в состав Украины условием прочного мира в регионе, забыл спросить мнения самих крымчан. На этот факт обратила внимание первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
"А людей, которые там проживают, он спросить не хочет? Люди, которые там живут, уже определились — ещё в 2014 году. Они уже десять лет живут в России", — рассуждает собеседница "Ленты.ру".
Журова напомнила, что в истории Франции уже был опыт того, чтобы "приходить на территорию, где их не ждут". Она посоветовала Макрону почитать хронику 1812 года, чтобы вспомнить, чем дело кончилось.
Практически каждый день Макрон выступает с рядом антироссийских заявлений, обостривших и без того неспокойную обстановку в мире. В конце февраля французский лидер отметил, что Запад может направить свои войска на Украину. А 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы.
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