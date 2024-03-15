В Финляндии раздумывают над открытием границы с Россией, но с условием

Министерство внутренних дел Финляндии направило для ознакомления законопроект, который предполагает открытие границы с Россией и ограничение приёма заявлений на предоставление убежища. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство внутренних дел направило для ознакомления проект закона о временных мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией", — говорится в пресс-релизе.

Инициатива предусматривает ограничение приёма заявлений о международной защите от беженцев, прибывающих со стороны российской границы. При этом в остальных частях Финляндии эти меры вводиться не будут. Комментарии по законопроекту принимаются до 25 марта.