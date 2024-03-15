В Финляндии раздумывают над открытием границы с Россией, но с условием
Финское МВД представило проект открытия границы с РФ при запрете въезда беженцев
Министерство внутренних дел Финляндии направило для ознакомления законопроект, который предполагает открытие границы с Россией и ограничение приёма заявлений на предоставление убежища. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Министерство внутренних дел направило для ознакомления проект закона о временных мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией", — говорится в пресс-релизе.
Инициатива предусматривает ограничение приёма заявлений о международной защите от беженцев, прибывающих со стороны российской границы. При этом в остальных частях Финляндии эти меры вводиться не будут. Комментарии по законопроекту принимаются до 25 марта.
Ранее Life.ru писал, что в Финляндии встревожены возможным исчезновением муниципалитета на границе с Россией. Население Виролахти составляет три тысячи человек, но введённые Хельсинки ограничительные меры могут попросту убить населённый пункт.
Напомним, что в ноябре 2023 года власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это решение наплывом беженцев из третьих стран. Это ограничение сохранится минимум до 14 апреля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.
ТАСС / Лев Федосеев