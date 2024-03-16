Поздняков заявил, что отказ спортсменов от поддержки СВО прописан в критериях МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) чётко прописал в критериях допуска россиян на Олимпийские игры условие с осуждением специальной военной операции. Об этом заявил в своём телеграм-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он напомнил, что подобное поведение приведёт спортсменов к нарушению российского законодательства.

"Всем, кто по-прежнему не видит в актуальных критериях допуска нейтрализованных спортсменов на Игры в Париже условия, связанного с осуждением СВО, рекомендую ещё раз внимательно ознакомиться с решениями исполкома МОК от декабря 2023 года. "Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами, которые активно поддерживают войну, не будут допущены до соревнований", — написано в пункте 3", — сообщил Поздняков.