Поздняков заявил, что отказ спортсменов от поддержки СВО прописан в критериях МОК
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Обложка © t.me / Станислав Поздняков
Международный олимпийский комитет (МОК) чётко прописал в критериях допуска россиян на Олимпийские игры условие с осуждением специальной военной операции. Об этом заявил в своём телеграм-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Он напомнил, что подобное поведение приведёт спортсменов к нарушению российского законодательства.
"Всем, кто по-прежнему не видит в актуальных критериях допуска нейтрализованных спортсменов на Игры в Париже условия, связанного с осуждением СВО, рекомендую ещё раз внимательно ознакомиться с решениями исполкома МОК от декабря 2023 года. "Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами, которые активно поддерживают войну, не будут допущены до соревнований", — написано в пункте 3", — сообщил Поздняков.
По его словам, это подводит к вопросу, что является показателями "активной поддержки" и есть ли "пассивная поддержка", не влекущая за собой запрет на участие. Также непонятно, как участники должны обозначать свою позицию: в устной или письменной форме. Однако очевидно, что ответов на эти вопросы никто не даст, а этот критерий МОК менять уже не будет.
Напомним, в декабре 2023 года МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже, но лишь в нейтральном статусе. Более того, до соревнований не допустят спортсменов, поддерживающих спецоперацию на Украине. А ещё атлетам будет запрещено демонстрировать символику России. Президент РФ Владимир Путин в конце февраля поручил сформировать предложения по участию спортсменов РФ в Олимпиаде.