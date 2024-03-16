Колумбия отказалась передавать российскую военную технику Украине
"Известия": Передача техники из Колумбии на Украину маловероятна
Маловероятно, что российская военная техника будет передана из Колумбии на Украину, пока правит президент Густаво Петро. Об этом газете "Известия" рассказал представитель корпорации "Ростех" в Колумбии Станислав Кудрявцев.
"Представители США предложили стране финансовую помощь в обмен на российские вертолёты типа Ми-17. Однако в соответствии с внутренним законодательством Колумбии российские вертолёты не могут быть проданы или пожертвованы в третьи страны", — пояснил Кудрявцев.
Кроме того, колумбийская сторона ознакомлена с условиями, указанными в сертификатах конечного пользователя, и знает, что передавать в третьи страны российскую вертолётную технику без согласования с РФ непозволительно.
А вот ситуация с прочими российскими активами вызывает вопросы. Напомним, после начала СВО страны Евросоюза и G7 заморозили российские валютные резервы на сумму почти 300 миллиардов евро. ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов. Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен допустила, что прибыль от замороженных активов РФ направят на оружие для ВСУ. США также решились на использование украденных у России средств: 500 тысяч долларов Вашингтон отправил Эстонии для оказания помощи Киеву.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin