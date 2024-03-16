Колумбия отказалась передавать российскую военную технику Украине

Маловероятно, что российская военная техника будет передана из Колумбии на Украину, пока правит президент Густаво Петро. Об этом газете "Известия" рассказал представитель корпорации "Ростех" в Колумбии Станислав Кудрявцев.

"Представители США предложили стране финансовую помощь в обмен на российские вертолёты типа Ми-17. Однако в соответствии с внутренним законодательством Колумбии российские вертолёты не могут быть проданы или пожертвованы в третьи страны", — пояснил Кудрявцев.