Из секс-символа — в пенсионерку: Как выглядели известные актрисы 30 и 40 лет назад, в молодости Кто бы что ни говорил, но время не идёт на пользу красивым женщинам. Просто потому, что с возрастом они становятся совсем другими. И мы решили вернуть известным красоткам их молодость. 23 марта, 10:00 Alisa-freindlih.ru © Kinopoisk.ru

Обычно все сравнивают звёзд по принципу "было — стало". А что, если взглянуть на их жизнь в обратном направлении? Вспомним, как выглядели зарубежные и советские актрисы в период своего расцвета.

Шарлотта Рэмплинг, 78 лет

Британская актриса Шарлотта Рэмплинг. Кадр из видео © YouTube / HOLLYWOOD INSIDER, фото © Kinopoisk.ru

Британская актриса много раз получала международные и национальные кинонаграды. А начинала она с модельного бизнеса. В фильмах прославилась благодаря лёгким комедиям. Потом были итальянские драмы, фильмы Вуди Аллена и Сидни Люмета, возвращение в Европу. Трижды выходила замуж.

Лариса Гузеева, 64 года

Как в молодости выглядела Лариса Гузеева? Кадр из видео © YouTube / Скажи Гордеевой, фото © Kinopoisk.ru

Гузеева с детства мечтала стать актрисой. В кино она попала после института. Дебютный фильм — "Жестокий романс" — сделал Ларису звездой и до сих пор остаётся самым известным в её карьере. Сейчас она ведёт программу "Давай поженимся!" на Первом канале. Сама Гузеева трижды выходила замуж, у неё двое детей от разных браков.

Катрин Денёв, 80 лет

Катрин Денёв в молодости и сейчас. Кадр из видео © YouTube / Catherine Deneuve Cinema, фото © Kinopoisk.ru

Французская актриса и певица прославилась в 1960-е годы. В последующие десятилетия её неоднократно награждали профессиональными премиями. Денёв была замужем лишь однажды, но у неё двое детей от двух разных мужчин и пятеро внуков. Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса продолжает сниматься в кино.

Алиса Фрейндлих, 89 лет

Какой была Алиса Фрейндлих в молодости? Кадр из видео © YouTube / Белый шум, фото © Kinopoisk.ru

Алиса пережила блокаду Ленинграда, а после войны поступила в театральный институт. Много работала на сцене, где её заметили и позвали в кино. Фильмы с Фрейндлих вошли в золотой фонд отечественной культуры. Её театральные работы тоже удостоились признания публики и критиков. Фрейндлих трижды выходила замуж. У неё есть дочь, внуки и правнуки.

Клаудия Кардинале, 85 лет

Актирса Клаудия Кардинале тогда и сейчас. Кадр из видео © YouTube / Red Carpet News TV, фото © Kinopoisk.ru

Кардинале много раз признавали одной из самых красивых актрис в истории кино. Она появилась на свет в Тунисе, разговаривала на французском, а снималась в Италии и США. Первого ребёнка Клаудия родила в 19 лет, потом 42 года прожила с режиссёром Паскуале Скуитьери, от которого появилось второе дитя. Сейчас актриса занимается общественной деятельностью.

Маргарита Терехова, 81 год

Как выглядела Маргарита Терехова в юности? Кадр из видео © YouTube / Фото Альбом, фото © Kinopoisk.ru

В кино Терехова дебютировала в 1965 году, а пик её славы пришёлся на 1970–1980-е. Она получила известность благодаря картинам "Зеркало", "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетёра". Актриса трижды выходила замуж, у неё двое детей и внуки. Членов семьи Терехова узнаёт всё реже: с середины 2000-х годов у неё прогрессирует болезнь Альцгеймера.

Брижит Бардо, 89 лет

В кого сейчас превратилась Брижит Бардо? Фото © Kinopoisk.ru

Бардо — одна из главных секс-символов 1950–1960-х годов. Прежде чем стать актрисой, Брижит успела позаниматься балетом и поработать моделью. Уже в 1973-м она завершила кинокарьеру и стала защитницей прав животных. У Бардо была бурная личная жизнь: 17 партнёров и 4 брака.

Анастасия Вертинская, 79 лет

Дочь певца Александра Вертинского начинала карьеру в театре, но в кино дебютировала, ещё будучи студенткой. Пик её славы пришёлся на 1960-е годы, а в 2000-е годы она завязала с творчеством. У Вертинской были романы с Никитой Михалковым, Александром Градским, Олегом Ефремовым.

Джейн Фонда, 86 лет

Самые красивые актрисы прошлого: Джейн Фонда. Кадр из видео © YouTube / People, фото © Kinopoisk.ru

Американская актриса начинала карьеру с работы моделью, а параллельно играла в театре. В кино она попала благодаря внешности, но со временем режиссёры разглядели в ней талант. В 1960-е она стала звездой, в 1990-е объявила об уходе из профессии, но вернулась на экраны в 2000-х. У Фонды было несколько браков.

Наталья Варлей, 76 лет

Как с годами менялись и старели советские секс-символы: Наталья Варлей. Кадр из видео © YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, фото © Kinopoisk.ru

В юности Наталья работала эквилибристкой в цирке. Популярность к ней пришла уже после второго фильма в её кинокарьере: это была комедия "Кавказская пленница". Потом она служила в театре, озвучивала персонажей латиноамериканских сериалов и поддерживала Геннадия Зюганова на выборах 1996 года. Варлей трижды выходила замуж, у неё двое детей и внуки.

Авторы Семен Хафизов