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16 марта, 15:27

Кадыров проголосовал на выборах президента РФ в родной школе

Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента РФ вместе с семьёй

Кадыров проголосовал на выборах президента РФ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба главы и Правительства Чечни

Кадыров проголосовал на выборах президента РФ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба главы и Правительства Чечни

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в субботу, 16 марта, проголосовал на выборах президента России. Вместе с родными он прибыл на избирательный участок в школе № 1 села Ахмат-Юрт, где раньше учился.

"Голосование проходит отлично. Люди выходят — праздничное настроение. Выбирают будущее на шесть лет", — отметил он в беседе с журналистами.

Губернатор Запорожья Балицкий проголосовал на выборах президента РФ в Бердянске
Губернатор Запорожья Балицкий проголосовал на выборах президента РФ в Бердянске

Как сообщал Life.ru, 16 марта — второй день трёхдневного голосования на выборах президента РФ. Всего в избирательных бюллетенях числятся четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Первые результаты выборов появятся 17 марта после 21:00. Явка уже превысила 50%.

Никита Осипов
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