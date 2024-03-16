Губернатор Запорожья Балицкий проголосовал на выборах президента РФ в Бердянске
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий приехал на избирательный участок в Бердянске и отдал свой голос на выборах президента России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Глава Запорожской области пообщался с сотрудниками избирательной комиссии и поблагодарил их за работу на выборах. Председатель УИК рассказала Балицкому последние новости о ходе голосования в Бердянске. По её словам, выборы идут спокойно, приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности.
"Мы проехали уже много где сегодня. Спасибо вам за вашу работу", — указал глава Запорожской области.
Напомним, 16 марта проходит второй день голосования на выборах президента России. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Свой голос 16 марта отдали представитель МИД РФ Мария Захарова, кандидат в президенты РФ от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, игроки и тренеры сборной России по футболу. Между тем очная явка избирателей на выборы превысила 50%.
ТАСС / Валерий Шарифулин