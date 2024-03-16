Губернатор Запорожья Балицкий проголосовал на выборах президента РФ в Бердянске

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий приехал на избирательный участок в Бердянске и отдал свой голос на выборах президента России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава Запорожской области пообщался с сотрудниками избирательной комиссии и поблагодарил их за работу на выборах. Председатель УИК рассказала Балицкому последние новости о ходе голосования в Бердянске. По её словам, выборы идут спокойно, приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности.