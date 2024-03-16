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16 марта, 15:55

В Европарламенте поддержали поставки ракет Taurus Киеву

Bild: Правящая коалиция ФРГ в ЕП ХДС/ХСС поддержала поставку Киеву ракет Taurus

В Европейском парламенте поддержали идею о передаче дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщил глава группы "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии" (ХДС/ХСС) в ЕП Даниэль Каспари, передаёт издание Bild.

Поддержку передачи военной техники Киеву выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте: 451 депутат проголосовал за, 46 выступили против, а 49 воздержались от голосования. Одновременно отмечается, что отказ передавать ракеты Киеву, о чём было сообщено ранее, обусловлен "особыми рисками".

Стало известно, сколько времени понадобится Германии для запуска производства Taurus
Стало известно, сколько времени понадобится Германии для запуска производства Taurus

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона по поставке Украине крылатых ракет Taurus. Идея заключается в том, что сначала Берлин продаёт ракеты Лондону, который затем передаст вооружение Киеву. Однако в Германии это мнение не разделили: 14 марта немецкие парламентарии в очередной раз большинством голосов не поддержали поставки этих ракет ВСУ. Позже политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение произведённых в Германии крылатых ракет по территории России равносильно объявлению войны.

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ТАСС / ABACA

Александра Мышляева
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