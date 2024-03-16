В Европарламенте поддержали поставки ракет Taurus Киеву
Bild: Правящая коалиция ФРГ в ЕП ХДС/ХСС поддержала поставку Киеву ракет Taurus
В Европейском парламенте поддержали идею о передаче дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщил глава группы "Христианско-демократический союз Германии" и "Христианско-социальный союз в Баварии" (ХДС/ХСС) в ЕП Даниэль Каспари, передаёт издание Bild.
Поддержку передачи военной техники Киеву выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте: 451 депутат проголосовал за, 46 выступили против, а 49 воздержались от голосования. Одновременно отмечается, что отказ передавать ракеты Киеву, о чём было сообщено ранее, обусловлен "особыми рисками".
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона по поставке Украине крылатых ракет Taurus. Идея заключается в том, что сначала Берлин продаёт ракеты Лондону, который затем передаст вооружение Киеву. Однако в Германии это мнение не разделили: 14 марта немецкие парламентарии в очередной раз большинством голосов не поддержали поставки этих ракет ВСУ. Позже политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение произведённых в Германии крылатых ракет по территории России равносильно объявлению войны.
ТАСС / ABACA