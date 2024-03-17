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17 марта, 09:55

Банк России подал в суд на "Киви банк"

Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы на "Киви банк". Об этом стало известно из информации в картотеке.

Согласно опубликованным данным, заявление против АО "Киви банк" было подано 14 марта Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу. Дополнительных подробностей представлено не было.

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Напомним, 21 февраля стало известно, что Центральный банк РФ лишил "Киви банк" лицензии, которая разрешает проводить банковские операции. 1 марта появилась информация о том, что ФСБ по заявлению из ЦБ начала проверку "Киви банка". Один из поводов — большое количество телефонного и информационного мошенничества, осуществлявшегося в том числе и с территории Украины. А 5 марта стало известно, что "Киви банк" подал в Арбитражный суд иск в отношении АО "Киви", Qiwi plc и компании Fusion Fintech Limined из Гонконга, через которую экс-руководитель Qiwi plc Андрей Протопопов владеет российскими активами.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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