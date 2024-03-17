Банк России подал в суд на "Киви банк"
Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы на "Киви банк". Об этом стало известно из информации в картотеке.
Согласно опубликованным данным, заявление против АО "Киви банк" было подано 14 марта Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу. Дополнительных подробностей представлено не было.
Напомним, 21 февраля стало известно, что Центральный банк РФ лишил "Киви банк" лицензии, которая разрешает проводить банковские операции. 1 марта появилась информация о том, что ФСБ по заявлению из ЦБ начала проверку "Киви банка". Один из поводов — большое количество телефонного и информационного мошенничества, осуществлявшегося в том числе и с территории Украины. А 5 марта стало известно, что "Киви банк" подал в Арбитражный суд иск в отношении АО "Киви", Qiwi plc и компании Fusion Fintech Limined из Гонконга, через которую экс-руководитель Qiwi plc Андрей Протопопов владеет российскими активами.
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