Минобороны: Средства ПВО сбили ещё семь беспилотников над Белгородской областью

Это уже не первая атака беспилотников на регион за день. Час назад в Минобороны сообщили о ещё четырёх сбитых БПЛА. Кроме того, в ночь на 17 марта Киев предпринял попытки с помощью дронов атаковать территорию и других российских регионов. Сообщалось о 35 сбитых беспилотниках. Подробнее о том, что ещё известно о массовой атаке БПЛА, — в нашем материале.