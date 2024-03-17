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17 марта, 12:40

Минобороны: Средства ПВО сбили ещё семь беспилотников над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны поразили ещё семь украинских беспилотников в небе над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Это уже не первая атака беспилотников на регион за день. Час назад в Минобороны сообщили о ещё четырёх сбитых БПЛА. Кроме того, в ночь на 17 марта Киев предпринял попытки с помощью дронов атаковать территорию и других российских регионов. Сообщалось о 35 сбитых беспилотниках. Подробнее о том, что ещё известно о массовой атаке БПЛА, — в нашем материале.

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Shutterstock / Michael Derrer Fuchs

Николь Вербер
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