Аскольд Запашный выбрал своего президента и позвал россиян на участки
Представитель цирковой династии Аскольд Запашный проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 2160 в Москве и призвал соотечественников последовать его примеру. Видео он разместил в своём телеграм-канале.
Видео © Телеграм / Аскольд Z
"Сегодня день выборов. Если вы ещё не успели проголосовать, то обязательно это нужно сделать сегодня, потому что нужно помнить, что каждый голос имеет значение. Сегодня один из самых важных дней в нашей жизни, в жизни нашего великого государства. Все на выборы, друзья", — отметил Запашный.
Артист призвал россиян не абстрагироваться от великих процессов, которые происходят в нашей стране и во всём мире. Запашный уверен, что каждый россиянин сейчас должен сделать серьёзное и важное решение. Свой пост он сопроводил хештегом #выбираюпрезидента.
Напомним, 15 марта в России началось голосование, которое определит будущего президента страны. Сегодня последний день, когда россияне могут проголосовать. За пост лидера борются четыре политика: действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Первые избирательные участки для голосования на выборах закрылись в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, затем — в Бурятии и Амурской области.
Телеграм / Аскольд Z