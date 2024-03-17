Аскольд Запашный выбрал своего президента и позвал россиян на участки

Представитель цирковой династии Аскольд Запашный проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 2160 в Москве и призвал соотечественников последовать его примеру. Видео он разместил в своём телеграм-канале .

"Сегодня день выборов. Если вы ещё не успели проголосовать, то обязательно это нужно сделать сегодня, потому что нужно помнить, что каждый голос имеет значение. Сегодня один из самых важных дней в нашей жизни, в жизни нашего великого государства. Все на выборы, друзья", — отметил Запашный.