Регион

Уведомления отключены

17 марта, 14:35

Аскольд Запашный выбрал своего президента и позвал россиян на участки

Представитель цирковой династии Аскольд Запашный проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 2160 в Москве и призвал соотечественников последовать его примеру. Видео он разместил в своём телеграм-канале.

Видео © Телеграм / Аскольд Z

"Сегодня день выборов. Если вы ещё не успели проголосовать, то обязательно это нужно сделать сегодня, потому что нужно помнить, что каждый голос имеет значение. Сегодня один из самых важных дней в нашей жизни, в жизни нашего великого государства. Все на выборы, друзья", — отметил Запашный.

Артист призвал россиян не абстрагироваться от великих процессов, которые происходят в нашей стране и во всём мире. Запашный уверен, что каждый россиянин сейчас должен сделать серьёзное и важное решение. Свой пост он сопроводил хештегом #выбираюпрезидента.

Певец Shaman в куртке с Z-нашивкой отдал свой голос на выборах президента РФ
Певец Shaman в куртке с Z-нашивкой отдал свой голос на выборах президента РФ

Напомним, 15 марта в России началось голосование, которое определит будущего президента страны. Сегодня последний день, когда россияне могут проголосовать. За пост лидера борются четыре политика: действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Первые избирательные участки для голосования на выборах закрылись в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, затем — в Бурятии и Амурской области.

Обложка ©

Телеграм / Аскольд Z

Андрей Бражников
  • Новости
  • аскольдзапашный
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров