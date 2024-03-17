Минобороны: Над Белгородской областью сбит ещё один украинский беспилотник
Украинский БПЛА был сбит над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
"В 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации ведомства.
Напомним, Белгородская область сегодня подверглась массовой атаке дронов. Ранее в Минобороны сообщали о четырёх сбитых беспилотниках над регионом, после этого российские системы ПВО уничтожили ещё семь. Помимо этого, в ночь на 17 марта Киев попытался предпринять атаки по другим субъектам РФ. Известно о 35 уничтоженных БПЛА в общей сложности. Life.ru опубликовал материал со всеми сведениями о массовой атаке дронами, предпринятой Киевом.
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