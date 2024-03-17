Минобороны: Над Белгородской областью сбит ещё один украинский беспилотник

Украинский БПЛА был сбит над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

"В 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации ведомства.