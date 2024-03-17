Регион

Уведомления отключены

17 марта, 14:50

Минобороны: Над Белгородской областью сбит ещё один украинский беспилотник

Украинский БПЛА был сбит над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

"В 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", говорится в публикации ведомства.

Минобороны: Средства ПВО сбили ещё семь беспилотников над Белгородской областью
Минобороны: Средства ПВО сбили ещё семь беспилотников над Белгородской областью

Напомним, Белгородская область сегодня подверглась массовой атаке дронов. Ранее в Минобороны сообщали о четырёх сбитых беспилотниках над регионом, после этого российские системы ПВО уничтожили ещё семь. Помимо этого, в ночь на 17 марта Киев попытался предпринять атаки по другим субъектам РФ. Известно о 35 уничтоженных БПЛА в общей сложности. Life.ru опубликовал материал со всеми сведениями о массовой атаке дронами, предпринятой Киевом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров