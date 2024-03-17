Силы ПВО уничтожили два многоцелевых БПЛА Ту-141 "Стриж" над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны в Брянской области поразили два украинских многоцелевых беспилотника Ту-141 "Стриж". Об этом сообщила пресс-служба в Минобороны России.

"В 18:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации c применением двух многоцелевых БПЛА Ту-141 "Стриж". Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.