Силы ПВО уничтожили два многоцелевых БПЛА Ту-141 "Стриж" над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны в Брянской области поразили два украинских многоцелевых беспилотника Ту-141 "Стриж". Об этом сообщила пресс-служба в Минобороны России.
"В 18:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации c применением двух многоцелевых БПЛА Ту-141 "Стриж". Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.
Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших в результате инцидента нет. Также обошлось без повреждений объектов. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
Как рассказывал Life.ru, минувшей ночью в Брянской области уничтожили баллистическую ракету С-200. На этом противник не остановился — атаке подверглись многие российские регионы. Всего за ночь было сбито более 30 беспилотников. Подробнее о том, что известно о массовой атаке БПЛА, — в нашем материале.
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