Каково это — растить ребёнка, когда ты одинокий папа: 10 фото, наглядно показывающих всю прелесть

"Судебная тяжба официально начинается в среду. Мне не стыдно просить всю поддержку, какую могу получить!!! Это только первый этап, на котором я должен подтвердить свои родительские права, а суд — установить режим содержания (США, Вашингтон). Дальше будет разработка плана по воспитанию ребёнка, расписание пребывания с ним и всё такое. Веду дело сам", — 46handwa.

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"Уже второй год подряд я не могу вести своих детей на хэллоуинский квест за конфетами, поэтому вместо этого я устраиваю им и их друзьям праздник у школы, раздавая сладости прямо из багажника машины", — пользователь Reddit.

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"Книги лучше телевизора. Именно такие маленькие победы приносят наибольшую радость", — LunaticPity.

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"Спа-день с моей малышкой. Всем крайне рекомендую!" — gigamike.

Фото © Reddit / gigamike

"Прошло 9 месяцев после развода, у меня основное право на опеку, и я чувствую себя непобедимым", — Someperson92.

Фото © Reddit / Someperson92

"Праздник! Через четыре года и 3500 долларов, после трёх судей и двух адвокатов наконец всё закончилось. Отец с основным правом опеки и правом принятия решений в штате, где обычно предпочтение отдают матерям. Боритесь за своё и не сдавайтесь!" — illegalhugdealer.

Фото © Reddit / illegalhugdealer

"Теперь я официально гордый отец выпускника средней школы, чего его мать и я никогда не достигли. Я знаю, она сейчас смотрит и улыбается с небес", — uglyassdude.

Фото © Reddit / uglyassdude

"Когда твоя маленькая девочка просит сделать и тебе маникюр... есть только один ответ: "Конечно!" — the-dorian.