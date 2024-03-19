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19 марта, 05:00

Каково это — растить ребёнка, когда ты одинокий папа: 10 фото, наглядно показывающих всю прелесть

Быть хорошим отцом — в принципе задача непростая. Но когда ты не просто "на замене" у мамы, а один на один со своим ребёнком — это уже совсем другой уровень. Собрали несколько кадров, отражающих рутину одинокого бати во всей красе.

"Судебная тяжба официально начинается в среду. Мне не стыдно просить всю поддержку, какую могу получить!!! Это только первый этап, на котором я должен подтвердить свои родительские права, а суд — установить режим содержания (США, Вашингтон). Дальше будет разработка плана по воспитанию ребёнка, расписание пребывания с ним и всё такое. Веду дело сам", — 46handwa.

Фото © Reddit / 46handwa

Фото © Reddit / 46handwa

"Уже второй год подряд я не могу вести своих детей на хэллоуинский квест за конфетами, поэтому вместо этого я устраиваю им и их друзьям праздник у школы, раздавая сладости прямо из багажника машины", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Книги лучше телевизора. Именно такие маленькие победы приносят наибольшую радость", — LunaticPity.

Фото © Reddit / LunaticPity

Фото © Reddit / LunaticPity

"Рыбачим понемногу вместе", — Professional-Fun-29.

Фото © Reddit / Professional-Fun-29

Фото © Reddit / Professional-Fun-29

"Маленькая доча, люблю её", — rr707.

Фото © Reddit / rr707

Фото © Reddit / rr707

"Спа-день с моей малышкой. Всем крайне рекомендую!" gigamike.

Фото © Reddit / gigamike

Фото © Reddit / gigamike

"Прошло 9 месяцев после развода, у меня основное право на опеку, и я чувствую себя непобедимым", — Someperson92.

Фото © Reddit / Someperson92

Фото © Reddit / Someperson92

"Праздник! Через четыре года и 3500 долларов, после трёх судей и двух адвокатов наконец всё закончилось. Отец с основным правом опеки и правом принятия решений в штате, где обычно предпочтение отдают матерям. Боритесь за своё и не сдавайтесь!" illegalhugdealer.

Фото © Reddit / illegalhugdealer

Фото © Reddit / illegalhugdealer

"Теперь я официально гордый отец выпускника средней школы, чего его мать и я никогда не достигли. Я знаю, она сейчас смотрит и улыбается с небес", — uglyassdude.

Фото © Reddit / uglyassdude

Фото © Reddit / uglyassdude

"Когда твоя маленькая девочка просит сделать и тебе маникюр... есть только один ответ: "Конечно!" the-dorian.

Фото © Reddit / the-dorian

Фото © Reddit / the-dorian

10 фото-шуток от пап, и глядя на это становится понятно, почему подростки так часто закатывают глаза
10 фото-шуток от пап, и глядя на это становится понятно, почему подростки так часто закатывают глаза
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Reddit / Someperson92, the-dorian

Сергей Трофимов
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