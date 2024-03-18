Путин лидирует в Крыму с 93,60% голосов по итогам обработки 100% протоколов
Действующий российский лидер Владимир Путин лидирует в Крыму с результатом 93,60% голосов по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента РФ. Данные обнародовал региональный избирком.
"По предварительным итогам с учётом дистанционного электронного голосования, на территории Республики Крым голоса распределились следующим образом: Владислав Даванков — 1,94%, Владимир Путин — 93,60%, Леонид Слуцкий — 1,30%, Николай Харитонов — 2,08%", — сказано в сообщении комиссии.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Согласно данным на официальном сайте ЦИК РФ, по итогам обработки 95,08% протоколов Путин лидирует с 87,32% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,28% голосов, за ним следует представитель "Новых людей" Владислав Даванков с 3,85%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,15% голосов. Действующего президента РФ с переизбранием уже поздравили зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, спикер ГД Вячеслав Володин и президент Республики Сербской Милорад Додик.
Life.ru / Андрей Тишин