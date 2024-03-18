Путин побеждает в Подмосковье с 86,5% после подсчёта 100% голосов

Владимир Путин набирает 86,5% голосов в Московской области по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента РФ, в регионе за него отдали голоса более 4,1 млн избирателей. Соответствующие данные опубликованы на экранах Центральной избирательной комиссии.

Выборы на должность главы РФ проводились с 15 по 17 марта. По итогам обработки 95,08% бюллетеней побеждает Владимир Путин, набрав 87,32% голосов. У кандидата от КПРФ Николая Харитонова 4,28% голосов, на третьем месте Владислав Даванков от партии "Новые люди" с 3,85% голосов, а последнее место занял глава ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,15% голосов. С очередной победой на выборах Путина поздравили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, экс-президент Республики Сербской Милорад Додик.