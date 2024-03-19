Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Названы самые "тяжёлые" сочетания продуктов, и ими грешат практически все

Нутрициолог Кузина: Йогурты с дыней могут дать слабительный эффект

19 марта, 06:30
Жирный бекон и жареные яйца содержат в себе большое количество жиров, которые при частом употреблении закупоривают сосуды и нарушают моторику ЖКТ. Обложка © Unsplash

Жирный бекон и жареные яйца содержат в себе большое количество жиров, которые при частом употреблении закупоривают сосуды и нарушают моторику ЖКТ. Обложка © Unsplash

Замечали ли вы, что после определённых продуктов ощущаете тяжесть или вздутие в животе? Дело в том, что некоторые сочетания идут не на пользу вашему организму, вызывая дискомфорт. Какие напитки и блюда не стоит комбинировать, Life.ru рассказала психолог, нутрициолог Катерина Кузина.

Алкоголь и бургеры

К сожалению, такое комбо часто встречается как "набор выходного дня", особенно под любимый фильм. Фастфуд с алкоголем очень сильно бьют по печени и усложняют работу пищеварения. Излишки соли, сахара (даже если вы совсем не чувствуете сладкий вкус), трансжиров, усилителей вкуса забивают желудок и сосуды. Результатом этого станут тяжесть, вздутие, отёчность. Кроме того, после такой еды совсем не хочется быть активным, соответственно, расхода калорий не происходит. Злоупотребление алкоголем и бургерами быстро приведёт к набору лишнего веса, предупреждает Кузина. Она советует отказаться хотя бы от напитка. По возможности не используйте жирные соусы для бургера.

Врач объяснила, как заморское авокадо поможет держать православный Великий пост
Врач объяснила, как заморское авокадо поможет держать православный Великий пост

Десерты и вино

Такая закуска создаёт некое романтическое настроение, но утяжеляет работу пищеварения. Вино — достаточно калорийный напиток, поскольку в нём много сахара. Добавьте к нему ещё и большое количество сахара от десерта — и резкий скачок глюкозы вам гарантирован. Быстрые углеводы не дают насыщения, и вскоре вы захотите съесть что-то ещё. От такого сочетания могут быть спазмы в желудке, вздутие.

Катерина Кузина

Нутрициолог

Такая закуска создаёт некое романтическое настроение, но утяжеляет работу пищеварения. Вино — достаточно калорийный напиток, поскольку в нём много сахара. Добавьте к нему ещё и большое количество сахара от десерта — и резкий скачок глюкозы вам гарантирован. Быстрые углеводы не дают насыщения, и вскоре вы захотите съесть что-то ещё. От такого сочетания могут быть спазмы в желудке, вздутие.
Такая закуска создаёт некое романтическое настроение, но утяжеляет работу пищеварения. Вино — достаточно калорийный напиток, поскольку в нём много сахара. Добавьте к нему ещё и большое количество сахара от десерта — и резкий скачок глюкозы вам гарантирован. Быстрые углеводы не дают насыщения, и вскоре вы захотите съесть что-то ещё. От такого сочетания могут быть спазмы в желудке, вздутие.

Эксперт рекомендует заменить сладкий десерт на свежие овощи или небольшое количество твёрдого сыра.

Газировка и мороженое

Ещё один популярный дуэт, он нередко встречается в рационе детей. В этом сочетании опасно всё — лактоза, большое количество сахара, молочный жир, красители. Добавьте к этому пузырьки от газировки — и моментально получите вздутие с метеоризмом. Причём неприятные симптомы могут оставаться на протяжении многих часов. Старайтесь не сочетать эти два продукта, лучше употреблять их по отдельности и в небольшом количестве, предупреждает нутрициолог.

Названы 3 антистресс-продукта, которые помогут жить без нервных срывов и выгорания
Названы 3 антистресс-продукта, которые помогут жить без нервных срывов и выгорания

Яичница с беконом

Несмотря на популярность этого европейского завтрака, он не считается здоровым. Особенно такое сочетание опасно для людей с проблемным пищеварением. Жирный слайс бекона и жареные яйца содержат в себе большое количество жиров, которые при частом употреблении закупоривают сосуды и нарушают моторику ЖКТ. Старайтесь употреблять бекон и яйца отдельно. Мясо лучше сочетается с овощами, зеленью. А яйца рекомендуется есть в варёном виде (1–2 штуки в день) и в виде парового омлета.

Пицца и сладкая газировка

Распространённое сочетание комбо-обедов. Многие ошибочно думают, что газировка помогает переваривать жирную пищу. Однако эти продукты плохо сочетаются друг с другом. В газировке содержатся простые углеводы, сахара и красители. Вместе они вызывают вздутие, газообразование и отрыжку. Не стоит брать сладкую газировку к пицце, так как она дополнительно стимулирует съесть больше. Лучше запейте жирную еду тёплой водой с лимоном или зелёным чаем.

Йогурт с киви и дыней

Одним из полезных перекусов считается натуральный йогурт с ягодами или сладкими фруктами. Но не стоит рисковать с киви и дыней. В киви есть энзимы, которые ускоряют разложение белка, этот кисло-сладкий фрукт может сделать йогурт горьковатым на вкус. По этой причине не стоит покупать магазинные варианты такого десерта, поскольку в них будет много сахара и стабилизаторов. Свежие кусочки дыни плохо сочетаются с кисломолочной средой и могут привести к расстройству желудка со слабительным эффектом. Лучше йогурт и фрукты есть отдельно и небольшой порцией. По желанию можно добавить горсть орехов.

Какие продукты есть, чтобы не отекать, — список от нутрициолога
Какие продукты есть, чтобы не отекать, — список от нутрициолога

Усугубить ситуацию со здоровьем может не только неправильное питение, но и окончание зимы, когда в организме накапливается усталость и недостаток витаминов. Какой витамин придаст сил весной — читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!