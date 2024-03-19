Названы самые "тяжёлые" сочетания продуктов, и ими грешат практически все Нутрициолог Кузина: Йогурты с дыней могут дать слабительный эффект 19 марта, 06:30 Жирный бекон и жареные яйца содержат в себе большое количество жиров, которые при частом употреблении закупоривают сосуды и нарушают моторику ЖКТ. Обложка © Unsplash

Замечали ли вы, что после определённых продуктов ощущаете тяжесть или вздутие в животе? Дело в том, что некоторые сочетания идут не на пользу вашему организму, вызывая дискомфорт. Какие напитки и блюда не стоит комбинировать, Life.ru рассказала психолог, нутрициолог Катерина Кузина.

Алкоголь и бургеры

К сожалению, такое комбо часто встречается как "набор выходного дня", особенно под любимый фильм. Фастфуд с алкоголем очень сильно бьют по печени и усложняют работу пищеварения. Излишки соли, сахара (даже если вы совсем не чувствуете сладкий вкус), трансжиров, усилителей вкуса забивают желудок и сосуды. Результатом этого станут тяжесть, вздутие, отёчность. Кроме того, после такой еды совсем не хочется быть активным, соответственно, расхода калорий не происходит. Злоупотребление алкоголем и бургерами быстро приведёт к набору лишнего веса, предупреждает Кузина. Она советует отказаться хотя бы от напитка. По возможности не используйте жирные соусы для бургера.

Десерты и вино

Такая закуска создаёт некое романтическое настроение, но утяжеляет работу пищеварения. Вино — достаточно калорийный напиток, поскольку в нём много сахара. Добавьте к нему ещё и большое количество сахара от десерта — и резкий скачок глюкозы вам гарантирован. Быстрые углеводы не дают насыщения, и вскоре вы захотите съесть что-то ещё. От такого сочетания могут быть спазмы в желудке, вздутие. Катерина Кузина Нутрициолог

Эксперт рекомендует заменить сладкий десерт на свежие овощи или небольшое количество твёрдого сыра.

Газировка и мороженое

Ещё один популярный дуэт, он нередко встречается в рационе детей. В этом сочетании опасно всё — лактоза, большое количество сахара, молочный жир, красители. Добавьте к этому пузырьки от газировки — и моментально получите вздутие с метеоризмом. Причём неприятные симптомы могут оставаться на протяжении многих часов. Старайтесь не сочетать эти два продукта, лучше употреблять их по отдельности и в небольшом количестве, предупреждает нутрициолог.

Яичница с беконом

Несмотря на популярность этого европейского завтрака, он не считается здоровым. Особенно такое сочетание опасно для людей с проблемным пищеварением. Жирный слайс бекона и жареные яйца содержат в себе большое количество жиров, которые при частом употреблении закупоривают сосуды и нарушают моторику ЖКТ. Старайтесь употреблять бекон и яйца отдельно. Мясо лучше сочетается с овощами, зеленью. А яйца рекомендуется есть в варёном виде (1–2 штуки в день) и в виде парового омлета.

Пицца и сладкая газировка

Распространённое сочетание комбо-обедов. Многие ошибочно думают, что газировка помогает переваривать жирную пищу. Однако эти продукты плохо сочетаются друг с другом. В газировке содержатся простые углеводы, сахара и красители. Вместе они вызывают вздутие, газообразование и отрыжку. Не стоит брать сладкую газировку к пицце, так как она дополнительно стимулирует съесть больше. Лучше запейте жирную еду тёплой водой с лимоном или зелёным чаем.

Йогурт с киви и дыней

Одним из полезных перекусов считается натуральный йогурт с ягодами или сладкими фруктами. Но не стоит рисковать с киви и дыней. В киви есть энзимы, которые ускоряют разложение белка, этот кисло-сладкий фрукт может сделать йогурт горьковатым на вкус. По этой причине не стоит покупать магазинные варианты такого десерта, поскольку в них будет много сахара и стабилизаторов. Свежие кусочки дыни плохо сочетаются с кисломолочной средой и могут привести к расстройству желудка со слабительным эффектом. Лучше йогурт и фрукты есть отдельно и небольшой порцией. По желанию можно добавить горсть орехов.

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Авторы Андрей Горяничев