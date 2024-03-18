В Кремле объяснили слова Путина об обсуждении обмена Навального* Песков: Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального* 18 марта, 10:41 Портреты Навального* у людей на похоронах в Москве. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин не подтверждал факта переговоров об обмене Алексея Навального*, а говорил о всего лишь выдвинутой идее, с которой он согласился. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент вчера не подтверждал то, что были проведены переговоры. Вы невнимательно его слушали. Он рассказал, что была выдвинута идея одним из людей об обмене, на которую он потенциально согласился. Путин не говорил, что были переговоры", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков не стал уточнять, на кого мог бы быть обменян Алексей Навальный*, если бы такой обмен состоялся.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.