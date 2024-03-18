Итоговая явка на президентские выборы в Москве составила 66,73%
В Москве явка на выборы составила 66,73%. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В Москве итоговая явка на президентские выборы РФ превысила отметку в 66%. Об этом рассказала на заседании Мосгоризбиркома председатель комиссии Ольга Кириллова, напомним, что речь идёт о рекордных показателях.
"В выборах приняли участие 66,73% москвичей, [обладающих избирательным правом]", — подчеркнула она.
Напомним, явка на прошедшие президентские выборы стала рекордной в истории современной России: проголосовало 77,44% избирателей. Всего участие приняли 87 113 127 россиян. За рубежом свой голос отдали более 372 тысяч граждан РФ. В Совфеде уверены, что избирательная активность связана с попытками Запада сорвать выборы.