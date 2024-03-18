Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Итоговая явка на президентские выборы в Москве составила 66,73%

18 марта, 11:34
В Москве явка на выборы составила 66,73%. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В Москве явка на выборы составила 66,73%. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В Москве итоговая явка на президентские выборы РФ превысила отметку в 66%. Об этом рассказала на заседании Мосгоризбиркома председатель комиссии Ольга Кириллова, напомним, что речь идёт о рекордных показателях.

"В выборах приняли участие 66,73% москвичей, [обладающих избирательным правом]", — подчеркнула она.

Матвиенко вывела главный итог выборов: "Мощная победа Путина при рекордной явке"
Матвиенко вывела главный итог выборов: "Мощная победа Путина при рекордной явке"

Напомним, явка на прошедшие президентские выборы стала рекордной в истории современной России: проголосовало 77,44% избирателей. Всего участие приняли 87 113 127 россиян. За рубежом свой голос отдали более 372 тысяч граждан РФ. В Совфеде уверены, что избирательная активность связана с попытками Запада сорвать выборы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!