Суд взыскал полмиллиона с Джигурды и Анисиной

Судебные разбирательства между Джигурдой и Романовой длятся не первый год. Романова — старшая сестра близкой подруги артиста Людмилы Браташ, которая умерла в 2016-м. Актёр пытался отсудить её квартиры в Москве и в Париже, а также большие вклады с процентами. Он уверяет, что погибшая якобы завещала всё ему и его жене, но суд занял сторону Романовой. С этим связано и последнее решение суда о взыскании с проигравшей стороны расходов на оплату юристов.