Суд взыскал полмиллиона с Джигурды и Анисиной
С Джигурды и Анисиной взыскали 500 тысяч по делу о наследстве Браташ
Никита Джигурда и Марина Анисина. Обложка © ТАСС / Петров Сергей
Кунцевский районный суд Москвы удовлетворил требования Светланы Романовой к шоумену Никите Джигурде относительно оплаты расходов на услуги юриста. Актёру и его жене Марине Анисиной нужно будет заплатить 500 тысяч рублей.
"Определением Кунцевского районного суда города Москвы удовлетворены исковые требования Романовой С.Д. о взыскании с Джигурды Никиты Борисовича, Анисиной Марины Вячеславовны расходов на оплату юридических услуг в размере 500 тысяч рублей", — говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".
Судебные разбирательства между Джигурдой и Романовой длятся не первый год. Романова — старшая сестра близкой подруги артиста Людмилы Браташ, которая умерла в 2016-м. Актёр пытался отсудить её квартиры в Москве и в Париже, а также большие вклады с процентами. Он уверяет, что погибшая якобы завещала всё ему и его жене, но суд занял сторону Романовой. С этим связано и последнее решение суда о взыскании с проигравшей стороны расходов на оплату юристов.
Ранее Life.ru рассказывал о другом громком скандале с Джигурдой. В Сеть слили видео, на котором он и Анастасия Волочкова исполняют эротический танец. В какой-то момент артист снимает с балерины штаны и целует её в трусы. Сначала Волочкова обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье". Но потом заявила, что это был не он, а на настоящего виновника она намерена написать заявление в полицию.