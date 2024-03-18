Регион

Уведомления отключены

18 марта, 12:14

Суд взыскал полмиллиона с Джигурды и Анисиной

С Джигурды и Анисиной взыскали 500 тысяч по делу о наследстве Браташ

Никита Джигурда и Марина Анисина. Обложка © ТАСС / Петров Сергей

Никита Джигурда и Марина Анисина. Обложка © ТАСС / Петров Сергей

Кунцевский районный суд Москвы удовлетворил требования Светланы Романовой к шоумену Никите Джигурде относительно оплаты расходов на услуги юриста. Актёру и его жене Марине Анисиной нужно будет заплатить 500 тысяч рублей.

"Определением Кунцевского районного суда города Москвы удовлетворены исковые требования Романовой С.Д. о взыскании с Джигурды Никиты Борисовича, Анисиной Марины Вячеславовны расходов на оплату юридических услуг в размере 500 тысяч рублей", — говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Судебные разбирательства между Джигурдой и Романовой длятся не первый год. Романова — старшая сестра близкой подруги артиста Людмилы Браташ, которая умерла в 2016-м. Актёр пытался отсудить её квартиры в Москве и в Париже, а также большие вклады с процентами. Он уверяет, что погибшая якобы завещала всё ему и его жене, но суд занял сторону Романовой. С этим связано и последнее решение суда о взыскании с проигравшей стороны расходов на оплату юристов.

"Выступает на стороне извращенцев": Джигурда захотел серьёзно поговорить с Пугачёвой
"Выступает на стороне извращенцев": Джигурда захотел серьёзно поговорить с Пугачёвой

Ранее Life.ru рассказывал о другом громком скандале с Джигурдой. В Сеть слили видео, на котором он и Анастасия Волочкова исполняют эротический танец. В какой-то момент артист снимает с балерины штаны и целует её в трусы. Сначала Волочкова обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье". Но потом заявила, что это был не он, а на настоящего виновника она намерена написать заявление в полицию.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Никита Джигурда
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров