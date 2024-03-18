В ООН заявили, что будут продолжать работать с новым Правительством России

Организация Объединённых Наций (ООН) продолжит взаимодействие с Правительством РФ, когда кабмин будет сформирован. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя итоги выборов главы государства в России.

"У нас нет комментария в связи с выборами в целом. Конечно, мы продолжаем взаимодействовать с правительством [России] и будем дальше делать это", — сказал Фархан Хак, добавив, что ООН будет использовать "стандартные процедуры" после формирования кабинета министров.