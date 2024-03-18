В ООН заявили, что будут продолжать работать с новым Правительством России
Организация Объединённых Наций (ООН) продолжит взаимодействие с Правительством РФ, когда кабмин будет сформирован. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя итоги выборов главы государства в России.
"У нас нет комментария в связи с выборами в целом. Конечно, мы продолжаем взаимодействовать с правительством [России] и будем дальше делать это", — сказал Фархан Хак, добавив, что ООН будет использовать "стандартные процедуры" после формирования кабинета министров.
Напомним, в России завершились выборы президента, по итогам которых первое место занял Владимир Путин, набрав 87,28% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Сейчас в адрес главы государства поступают поздравления от мировых политических деятелей. Однако Евросоюз остался недоволен избирательной процедурой в РФ, заявив, что российских граждан лишили выбора, а их политические права и свободы были в очередной раз нарушены.
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