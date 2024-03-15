В ООН за год "не смогли" определить вину Украины в ударах по Донецку

Международная комиссия Организации Объединённых Наций (ООН) по расследованию ситуации на Украине, председателем которой является норвежский судья Эрик Мосе, за год не сумел установить, кто причастен к смертельным ударам по Донецку в апреле прошлого года.

ВСУ в пасхальную ночь 16 апреля 2023 года выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"

В докладе органа речь идёт лишь о двух атаках в новых регионах России — по рынку в центре Донецка 16 апреля и по больнице 28-го числа. Примечательно, что отчёт помимо Мосе подготовили колумбиец Пабло Дэ Грейф и гражданка Индии Вринда Гровер. Все они — не сотрудники ООН, а назначены организацией независимыми экспертами.

"Видео и фото показывают повреждения в различных местах, включая больницу, что соответствует воздействию взрывного устройства. Комиссия заключила, что ракеты типа БМ-21 "Град", которые есть на складах обеих сторон, вероятно, использовались для обеих волн атак", — говорится в докладе.