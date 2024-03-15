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15 марта, 10:41

В ООН за год "не смогли" определить вину Украины в ударах по Донецку

Комиссия ООН не определила виновных в ударах по Донецку в апреле 2023 года

Международная комиссия Организации Объединённых Наций (ООН) по расследованию ситуации на Украине, председателем которой является норвежский судья Эрик Мосе, за год не сумел установить, кто причастен к смертельным ударам по Донецку в апреле прошлого года.

ВСУ в пасхальную ночь 16 апреля 2023 года выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"

В докладе органа речь идёт лишь о двух атаках в новых регионах России — по рынку в центре Донецка 16 апреля и по больнице 28-го числа. Примечательно, что отчёт помимо Мосе подготовили колумбиец Пабло Дэ Грейф и гражданка Индии Вринда Гровер. Все они — не сотрудники ООН, а назначены организацией независимыми экспертами.

"Видео и фото показывают повреждения в различных местах, включая больницу, что соответствует воздействию взрывного устройства. Комиссия заключила, что ракеты типа БМ-21 "Град", которые есть на складах обеих сторон, вероятно, использовались для обеих волн атак", — говорится в докладе.

По словам экспертов, анализ видео с мест ударов показал, что удар наносился с северо-западного направления, где в этот момент "обе стороны были на линии соприкосновения". Причём в документе не уточняется, откуда взяты кадры. Также комиссия упоминает об ударе по Белгороду в декабре 2023 года, жертвами которого стали 25 человек, однако не говорит, что данная атака была совершена Вооружёнными силами Украины.

Почему западные СМИ "не понимают", кто ударил по Донецку
Почему западные СМИ "не понимают", кто ударил по Донецку

Напомним, в пасхальную ночь ВСУ обстреляли Донецк несколько раз. Удары пришлись по Ворошиловскому, Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам. Были прилёты по территории городского собора, где шло праздничное богослужение, также оказались повреждены крытый рынок, автостанция, детсады и больница. Один человек погиб, шестеро пострадали. Днём 28 апреля 2023 года один из снарядов попал в маршрутку. Также под обстрел попали парк, универмаг, стадион "Олимпийский", республиканский травматологический центр и другие объекты в центре города. Погибло девять мирных жителей.

Обложка ©

Telegram / Репортёр Руденко V

Никита Осипов
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