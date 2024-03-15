В ООН за год "не смогли" определить вину Украины в ударах по Донецку
Комиссия ООН не определила виновных в ударах по Донецку в апреле 2023 года
Международная комиссия Организации Объединённых Наций (ООН) по расследованию ситуации на Украине, председателем которой является норвежский судья Эрик Мосе, за год не сумел установить, кто причастен к смертельным ударам по Донецку в апреле прошлого года.
ВСУ в пасхальную ночь 16 апреля 2023 года выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"
В докладе органа речь идёт лишь о двух атаках в новых регионах России — по рынку в центре Донецка 16 апреля и по больнице 28-го числа. Примечательно, что отчёт помимо Мосе подготовили колумбиец Пабло Дэ Грейф и гражданка Индии Вринда Гровер. Все они — не сотрудники ООН, а назначены организацией независимыми экспертами.
"Видео и фото показывают повреждения в различных местах, включая больницу, что соответствует воздействию взрывного устройства. Комиссия заключила, что ракеты типа БМ-21 "Град", которые есть на складах обеих сторон, вероятно, использовались для обеих волн атак", — говорится в докладе.
По словам экспертов, анализ видео с мест ударов показал, что удар наносился с северо-западного направления, где в этот момент "обе стороны были на линии соприкосновения". Причём в документе не уточняется, откуда взяты кадры. Также комиссия упоминает об ударе по Белгороду в декабре 2023 года, жертвами которого стали 25 человек, однако не говорит, что данная атака была совершена Вооружёнными силами Украины.
Напомним, в пасхальную ночь ВСУ обстреляли Донецк несколько раз. Удары пришлись по Ворошиловскому, Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам. Были прилёты по территории городского собора, где шло праздничное богослужение, также оказались повреждены крытый рынок, автостанция, детсады и больница. Один человек погиб, шестеро пострадали. Днём 28 апреля 2023 года один из снарядов попал в маршрутку. Также под обстрел попали парк, универмаг, стадион "Олимпийский", республиканский травматологический центр и другие объекты в центре города. Погибло девять мирных жителей.
Telegram / Репортёр Руденко V