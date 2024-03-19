Один человек оказался под завалами после удара ВСУ по многоэтажке в Лисичанске

ВСУ нанесли удары по Лисичанску в ЛНР, один из снарядов попал в жилую девятиэтажку в центральной части города. Как сообщила администрация населённого пункта, ракета повредила шесть квартир седьмого, восьмого и девятого этажа. При этом один из жителей оказался под завалами, спасатели пытаются его вызволить.

"Бандформирования ВСУ в бессильной злобе от неудач на фронте снова бьют по мирным жителям. На этот раз удар пришёлся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска. Неустановленной ракетой было повреждено 6 квартир на 7, 8-м и 9-м этажах", — говорится в публикации.