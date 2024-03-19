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19 марта, 10:39

Один человек оказался под завалами после удара ВСУ по многоэтажке в Лисичанске

ВСУ нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому в центре Лисичанска

Последствия ударов ВСУ по жилой девятиэтажке в Лисичанске. Обложка © Telegram / Администрация Лисичанска

Последствия ударов ВСУ по жилой девятиэтажке в Лисичанске. Обложка © Telegram / Администрация Лисичанска

ВСУ нанесли удары по Лисичанску в ЛНР, один из снарядов попал в жилую девятиэтажку в центральной части города. Как сообщила администрация населённого пункта, ракета повредила шесть квартир седьмого, восьмого и девятого этажа. При этом один из жителей оказался под завалами, спасатели пытаются его вызволить.

"Бандформирования ВСУ в бессильной злобе от неудач на фронте снова бьют по мирным жителям. На этот раз удар пришёлся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска. Неустановленной ракетой было повреждено 6 квартир на 7, 8-м и 9-м этажах", — говорится в публикации.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, они пытаются вызволить находящегося под завалами человека.

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Ранее украинские военные ударили по Белгородской области. В результате утренней атаки повреждения получили здания центральной районной больницы и школы в Грайворонском округе. Более того, округ оказался обесточен, так как попавшие в местную подстанцию снаряды ВСУ сделали её работу совершенно невозможной. Также ребёнок и двое взрослых получили ранения при обстреле Разумного под Белгородом. Подростку оторвало руку, а его маме осколки попали в шею.

Юрий Лысенко
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