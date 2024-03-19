СССР и панельные дома: Чем сегодня вдохновляются тату-мастера и как отражают эпоху в работах
Сегодня татуировка стала популярным и востребованным видом искусства. К ней обращаются люди разных возрастов и профессий, взглядов на жизнь и общественных статусов. В современном обществе татуировка стала не просто рисунком на теле, а внутренней философией.
Коллаж © Life.ru. Freepik / fxquadro, ТАСС / Великжанин Виктор, Созинов Виталий
Существует более сотни стилей рисунков на теле, и каждый тату-художник вносит вклад в развитие этой культуры ежедневно. Мастера работают не только по запросам клиентов, но и находятся в непрерывном процессе поиска и формирования собственного узнаваемого почерка: рисуют эскизы, создают дизайны татуировок, отражающие их видение мира. Благодаря этому сейчас в мире такое разнообразие непрерывно эволюционирующих визуальных форм в тату-культуре.
Татуировщики используют изображения на теле как способ коммуникации: выражают чувства, впечатления и мысли, обретая свой узнаваемый стиль.
И зачастую создают новые сюжетные линии или меняют устоявшиеся. Так зарождаются новые тату, пропитанные своей атмосферой. Один из новых авторских сюжетов в татуировке — сюжеты из жизни.
"Это работы с сюжетами добрых мультфильмов СССР, таких знакомых и родных дворов и "панелек". Такие татуировки вызывают трепетные чувства и ностальгию в любом возрасте. Особенно близки они тем, кто вырос или родился во времена СССР", — рассказывает мастер по татуировке с 13-летним опытом Мацукатова Ольга.
Ностальгия связана с приятными воспоминаниями и вызывает тёплые эмоции. В татуировке люди нередко связывают смыслы с их определённым периодом в своей жизни. Изображения героев советских мультфильмов уносят нас в беззаботное прошлое. Это работает, словно машина времени, а картинка на теле — как проводник. Татуировки оживают в нашем восприятии. И это находит отклики даже у консерваторов. Они с любопытством рассматривают татуировки, проникаясь их атмосферой.
Например, первая любимая игрушка-неваляшка, старый ламповый телевизор с вязаной бабушкиной салфеткой сверху, варежки-потеряшки на резинке, советские телефонные будки и домашние телефоны с дисковым номеронабирателем.
Каждый объект в татуировке мог передавать семейную историю. Например, на руке молодого человека набит грузовик ЗИЛ с надписью "Хлеб": его семья занималась торговлей хлебом. А на другой руке у него изображён автобус "Икарус", на котором он ездил в музыкальную школу после уроков. Татуировка с весами "Тюмень", дополняющая сюжет, — набита всё так же из-за тёплых воспоминаний о семейном магазинном бизнесе.
"В этих татуировках также живёт атмосфера и эстетика дворов, панельных домов и провинциальных городских пейзажей", — продолжает тату-мастер, перечисляя клумбы-лебеди из старых шин, бетонные стены серии ПО-2, "жигули-классика", балконы и окна хрущёвок — всё это создаёт атмосферу погружения через сюжетные линии назад в прошлое.
Такие татуировки находят место в сердцах многих людей. Прислушайтесь к себе — искусство помогает наладить связь со своим прошлым и настоящим.
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