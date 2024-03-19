Полковник подвёл провальные итоги первого месяца Сырского в роли главкома ВСУ
Эксперт Матвийчук: При Сырском армия терпит поражение и близка к развалу
Новоиспечённый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не сумел добиться хоть сколько-нибудь значимых перемен в структуре армии. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, отметив, что итогом первого месяца работы Сырского стало приближение конца ВСУ.
"Приход Сырского стал преддверием провальной операции под Авдеевкой: он стал главкомом — и Авдеевку сдали. Потом мы были свидетелями операций по отступлению. Сырский не проявил себя никак с точки зрения военного искусства. Ну даёт он какие-то команды, но это обязанность генерала", — рассказал полковник в беседе с "Лентой.ру".
По его словам, новый главком не смог привнести изменений в устройство армии, чтобы как-то повлиять на общую картину на поле боя. Офицер уверен, что Сырский продолжает "дело" своего предшественника Валерия Залужного: "украинская армия терпит поражение и близка к развалу".
Владимир Зеленский 8 февраля назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, который родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Родители Сырского считают себя патриотами РФ и негативно относятся к карьере сына на Украине. В украинских войсках Сырскому дали прозвища "мясник" и "генерал 200".
ТАСС / EPA / VITALII NOSACH