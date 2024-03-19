Полковник подвёл провальные итоги первого месяца Сырского в роли главкома ВСУ

Новоиспечённый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не сумел добиться хоть сколько-нибудь значимых перемен в структуре армии. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, отметив, что итогом первого месяца работы Сырского стало приближение конца ВСУ.

"Приход Сырского стал преддверием провальной операции под Авдеевкой: он стал главкомом — и Авдеевку сдали. Потом мы были свидетелями операций по отступлению. Сырский не проявил себя никак с точки зрения военного искусства. Ну даёт он какие-то команды, но это обязанность генерала", — рассказал полковник в беседе с "Лентой.ру".