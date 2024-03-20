"Автомобилист" второй раз обыграл СКА и повёл в серии плей-офф 2-0

Екатеринбургский "Автомобилист" победил СКА во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Авторами голов у победителей стали Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста и Степан Хрипунов. Единственную шайбу хозяев забросил Василий Глотов.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу "Автомобилиста". Следующие две игры пройдут в Екатеринбурге 21 и 23 марта.