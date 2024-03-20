Регион

Уведомления отключены

20 марта, 01:09

"Автомобилист" второй раз обыграл СКА и повёл в серии плей-офф 2-0

Екатеринбургский "Автомобилист" победил СКА во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Авторами голов у победителей стали Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста и Степан Хрипунов. Единственную шайбу хозяев забросил Василий Глотов.

"Трактор" и во второй раз победил "Динамо" в Москве
"Трактор" и во второй раз победил "Динамо" в Москве

Счёт в серии стал 2-0 в пользу "Автомобилиста". Следующие две игры пройдут в Екатеринбурге 21 и 23 марта.

Ранее Life.ru рассказывал, что "Авангард" уволил главного тренера после разгромного поражения от "Локомотива" со счётом 0:7. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

Обложка ©

t.me / ХК "Автомобилист"

Артур Лапсаков
  • Новости
  • кхл
  • ХК СКА
  • ХК Автомобилист
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров