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20 марта, 05:44

В приграничных районах Белгородской области школьники досрочно ушли на каникулы

Гладков: В школах приграничных районов Белгородчины досрочно начались каникулы

Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что в колледжах и вузах студенты перейдут на дистанционное обучение, а преподавателям запрещено вести занятия из университетов.

"Приняли решение, что до конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнём досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ", — говорится в заявлении главы области на его странице во "ВКонтакте".

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Жителям обстреливаемых сёл Белгородчины будут выдавать продуктовые наборы

Также Гладков дополнил, что на этой неделе не будут работать кружки и секции. По его словам, на остальной территории Белгородской области учащиеся будут учиться до конца недели, а уже со следующего понедельника, 25 марта, по всему субъекту будут плановые каникулы в школах.

Ранее Гладков сообщил, что 18 и 19 марта объявляются выходными в школах и колледжах восьми районов региона и в областном центре. Также глава субъекта рассказал, что порядка девяти тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны украинской армии. Уже через несколько дней более тысячи несовершеннолетних отправятся в Тамбов, Пензу и Калугу, после чего поедут на Ставрополье.

Гладков ввёл запрет на въезд в шесть приграничных сёл Белгородской области
Гладков ввёл запрет на въезд в шесть приграничных сёл Белгородской области
Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Иван Косицын
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