В приграничных районах Белгородской области школьники досрочно ушли на каникулы

Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что в колледжах и вузах студенты перейдут на дистанционное обучение, а преподавателям запрещено вести занятия из университетов.

"Приняли решение, что до конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнём досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ", — говорится в заявлении главы области на его странице во "ВКонтакте".