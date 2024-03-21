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21 марта, 06:00

10 настолько креативных рекламных кампаний, что вы точно откроете от удивления рот

На что только не идут маркетологи, чтобы их продукт въелся в умы потребителей! Иногда получаются просто гениальные рекламные кампании. Вот 10 как раз таких примеров.

"Реклама против курения. Гениальный рисунок на потолке в курилке".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"А вот так рекламируют очень мощный вентилятор".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"DHL: самая быстрая экспресс-служба. Если вы сначала не поняли, то это не две машины, это рисунок".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Креативная реклама зубной пасты".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Чтобы распространить информацию об акции с бесплатным кофе, обычный уличный фонарь переделали в огромный кофейник, наливающий чашку кофе".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Реклама стоматологической клиники. Уже захотелось записаться, не правда ли?"

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Feed SA, южно-африканская благотворительная организация".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Вот так фитнес-центр решил прорекламировать свои услуги".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Реклама сериала "Клан Сопрано" перед выходом нового сезона".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Пляжный душ, который выглядит как огромный аппарат для известной газировки", ternera.

Фото © Reddit / ternera

Фото © Reddit / ternera

От полубога до папочки: Как менялись стандарты мужской красоты от Древней Греции до наших дней
От полубога до папочки: Как менялись стандарты мужской красоты от Древней Греции до наших дней
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements, © Reddit / ternera

Сергей Трофимов
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