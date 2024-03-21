10 настолько креативных рекламных кампаний, что вы точно откроете от удивления рот
На что только не идут маркетологи, чтобы их продукт въелся в умы потребителей! Иногда получаются просто гениальные рекламные кампании. Вот 10 как раз таких примеров.
"Реклама против курения. Гениальный рисунок на потолке в курилке".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements
"А вот так рекламируют очень мощный вентилятор".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements
"DHL: самая быстрая экспресс-служба. Если вы сначала не поняли, то это не две машины, это рисунок".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements
"Креативная реклама зубной пасты".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements
"Чтобы распространить информацию об акции с бесплатным кофе, обычный уличный фонарь переделали в огромный кофейник, наливающий чашку кофе".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements
"Реклама стоматологической клиники. Уже захотелось записаться, не правда ли?"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements
"Feed SA, южно-африканская благотворительная организация".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements
"Вот так фитнес-центр решил прорекламировать свои услуги".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements
"Реклама сериала "Клан Сопрано" перед выходом нового сезона".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements
"Пляжный душ, который выглядит как огромный аппарат для известной газировки", — ternera.
Фото © Reddit / ternera
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements, © Reddit / ternera