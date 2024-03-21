10 настолько креативных рекламных кампаний, что вы точно откроете от удивления рот

"Реклама против курения. Гениальный рисунок на потолке в курилке".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"А вот так рекламируют очень мощный вентилятор".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"DHL: самая быстрая экспресс-служба. Если вы сначала не поняли, то это не две машины, это рисунок".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Креативная реклама зубной пасты".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Чтобы распространить информацию об акции с бесплатным кофе, обычный уличный фонарь переделали в огромный кофейник, наливающий чашку кофе".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Реклама стоматологической клиники. Уже захотелось записаться, не правда ли?"

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Feed SA, южно-африканская благотворительная организация".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Вот так фитнес-центр решил прорекламировать свои услуги".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Реклама сериала "Клан Сопрано" перед выходом нового сезона".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / brilliantadvertisements

"Пляжный душ, который выглядит как огромный аппарат для известной газировки", — ternera.