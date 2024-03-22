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22 марта, 05:00

10 питомцев, которые празднуют свои дни рождения лучше, чем люди, но не надо им завидовать

Дни рождения отмечают не только люди... Четвероногим тоже иногда везёт. Собрали 10 очаровательных кадров с домашними животными, которым отгрохали такие вечеринки, что можно позавидовать.

"С днём рождения мою дорогую подругу!" thesnootylamb.

Фото © Reddit / thesnootylamb

Фото © Reddit / thesnootylamb

У нашей очень хорошей девочки сегодня день рождения!" DoggyBirthday15.

Фото © Reddit / DoggyBirthday15

Фото © Reddit / DoggyBirthday15

"Моей малышке сегодня исполнилось 16 лет!" tinamolina93.

Фото © Reddit / tinamolina93

Фото © Reddit / tinamolina93

"Встречайте Август, официально самого старого золотистого ретривера в мире! Ей исполнилось 20 лет!" Imzadi90.

Фото © Reddit / Imzadi90

Фото © Reddit / Imzadi90

"Моя бабушка устроила своей собаке вечеринку на десятый день рождения", — mk_richards_.

Фото © Reddit / mk_richards_

Фото © Reddit / mk_richards_

"Я был на дне рождения хаски", — husky-SuperNova.

Фото © Reddit / husky-SuperNova

Фото © Reddit / husky-SuperNova

"Моя шиншилла отмечает свой 21-й день рождения", — chickenpotpiee.

Фото © Reddit / chickenpotpiee

Фото © Reddit / chickenpotpiee

"Это Вафля, он, может, и старый, но обожает веселиться!" hoosierdaddy192.

Фото © Reddit / hoosierdaddy192

Фото © Reddit / hoosierdaddy192

"Вечеринка длилась всего 5 минут, с днём рождения, Оскар", — Neonteddybear.

Фото © Reddit / Neonteddybear

Фото © Reddit / Neonteddybear

"Год назад моя собака ощенилась. На этих выходных некоторые щенки из помёта вернулись на вечеринку по случаю своего первого дня рождения!" lwc7.

Фото © Reddit / lwc7

Фото © Reddit / lwc7

Не заводите собак этих четырёх пород, ведь их существование — сплошные страдания
Не заводите собак этих четырёх пород, ведь их существование — сплошные страдания
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Reddit / DoggyBirthday15, tinamolina93

Сергей Трофимов
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