10 питомцев, которые празднуют свои дни рождения лучше, чем люди, но не надо им завидовать
Дни рождения отмечают не только люди... Четвероногим тоже иногда везёт. Собрали 10 очаровательных кадров с домашними животными, которым отгрохали такие вечеринки, что можно позавидовать.
"С днём рождения мою дорогую подругу!" — thesnootylamb.
Фото © Reddit / thesnootylamb
У нашей очень хорошей девочки сегодня день рождения!" — DoggyBirthday15.
Фото © Reddit / DoggyBirthday15
"Моей малышке сегодня исполнилось 16 лет!" — tinamolina93.
Фото © Reddit / tinamolina93
"Встречайте Август, официально самого старого золотистого ретривера в мире! Ей исполнилось 20 лет!" — Imzadi90.
Фото © Reddit / Imzadi90
"Моя бабушка устроила своей собаке вечеринку на десятый день рождения", — mk_richards_.
Фото © Reddit / mk_richards_
"Я был на дне рождения хаски", — husky-SuperNova.
Фото © Reddit / husky-SuperNova
"Моя шиншилла отмечает свой 21-й день рождения", — chickenpotpiee.
Фото © Reddit / chickenpotpiee
"Это Вафля, он, может, и старый, но обожает веселиться!" — hoosierdaddy192.
Фото © Reddit / hoosierdaddy192
"Вечеринка длилась всего 5 минут, с днём рождения, Оскар", — Neonteddybear.
Фото © Reddit / Neonteddybear
"Год назад моя собака ощенилась. На этих выходных некоторые щенки из помёта вернулись на вечеринку по случаю своего первого дня рождения!" — lwc7.
Фото © Reddit / lwc7
Reddit / DoggyBirthday15, tinamolina93