10 питомцев, которые празднуют свои дни рождения лучше, чем люди, но не надо им завидовать

"С днём рождения мою дорогую подругу!" — thesnootylamb.

Фото © Reddit / thesnootylamb

У нашей очень хорошей девочки сегодня день рождения!" — DoggyBirthday15.

Фото © Reddit / DoggyBirthday15

"Моей малышке сегодня исполнилось 16 лет!" — tinamolina93.

Фото © Reddit / tinamolina93

"Встречайте Август, официально самого старого золотистого ретривера в мире! Ей исполнилось 20 лет!" — Imzadi90.

Фото © Reddit / Imzadi90

"Моя бабушка устроила своей собаке вечеринку на десятый день рождения", — mk_richards_.

Фото © Reddit / mk_richards_

"Я был на дне рождения хаски", — husky-SuperNova.

Фото © Reddit / husky-SuperNova

"Моя шиншилла отмечает свой 21-й день рождения", — chickenpotpiee.

Фото © Reddit / chickenpotpiee

"Это Вафля, он, может, и старый, но обожает веселиться!" — hoosierdaddy192.

Фото © Reddit / hoosierdaddy192

"Вечеринка длилась всего 5 минут, с днём рождения, Оскар", — Neonteddybear.

Фото © Reddit / Neonteddybear

"Год назад моя собака ощенилась. На этих выходных некоторые щенки из помёта вернулись на вечеринку по случаю своего первого дня рождения!" — lwc7.