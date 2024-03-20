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20 марта, 10:45

Гладков рассказал о состоянии пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Гладков: Один человек погиб, ещё двух госпитализировали после обстрела Белгорода

Последствия обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / БелПлюс

Последствия обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / БелПлюс

В результате утреннего обстрела Белгорода погиб местный житель, ещё два человека пострадало, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибший мужчина находился в машине, когда в неё прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте ещё до приезда медиков.

"В результате обстрела два человека пострадали: у девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности. <...> Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков в телеграм-канале.

Также в результате украинской атаки пострадало 16 машин и несколько квартир в 12 домах. Кроме того, добавил губернатор, есть разрушения на территории двух детских садов и школы. Благо там никто не пострадал, так как детей и воспитателей в учреждениях не было. К слову, ранее местные жители сообщили о прилёте снаряда ВСУ на улице Макаренко, а региональный Минтранс заявил, что там перекрыли движение "в связи с чрезвычайной ситуацией".

Помимо этого, в Белгородском районе в результате атаки ВСУ в посёлке Разумное различные повреждения получили семь частных домов, а также два автомобиля. В настоящее время на местах работают оперативные службы, данные о последствиях обстрела уточняются, резюмировал Гладков.

Ранее стало известно, что силы ПВО России сбили 13 снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью. По данным Минобороны, атака была пресечена около 11:30 по московскому времени. Ещё до официальной информации о жертвах и раненых Life.ru сообщал, что в результате сегодняшней атаки на Белгород погиб один человек.

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Наталья Исакова
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